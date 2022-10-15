Многоквартирные дома и соцобъекты пострадали от землетрясения в Бурятии

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Землетрясение повредило дома в Бурятии. МЧС продолжает обследование зданий.

Землетрясение, которое произошло на Байкале 14 октября, повредило здания в Кяхтинском, Иволгинском и Кабанском районах Бурятии, сообщили в МЧС.

«Обнаружены легкие повреждения на девяти объектах. В список попали школы, детские сады, медицинское учреждение и несколько многоквартирных домов. Незначительные повреждения в виде трещин на стенах, частично обвалившейся штукатурки и лопнувшие стеклопакеты на учебный и воспитательный процесс не повлияли», — уточнили в ведомстве.

В поселении Бабушкин из-за толчков повреждены кирпичные трубы в домах. «При необходимости жители пострадавших квартир будут эвакуированы в пункт временного размещения. Объект расположен на базе местной школы и рассчитан на 200 человек, однако пока желающих среди населения нет», — рассказали в МЧС.

Обследование объектов продолжается.

Сильное землетрясение произошло утром 14 октября. В Бурятии толчки ощутили 313 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях.

В некоторых городах, в том числе в Иркутске, интенсивность достигла 5 баллов. Землетрясение было продолжительнее предыдущих.