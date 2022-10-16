Забайкальский депутат Госдумы предложил устраивать облавы в ночных клубах ради мобилизации

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Забайкальский депутат Госдумы предложил устраивать облавы в ночных клубах ради мобилизации
16 Окт 2022, 08:28

Депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулёв рассказал о хронических алкоголиках в рядах мобилизованных. Он одобрил облавы у метро и предложил проверять посетителей ночных клубов в поиске «косящих от мобилизации».

Депутат Андрей Гурулёв сообщил о выполнении «первого задания» по мобилизации. «Для Забайкалья крайняя разнарядка пришла на 860 человек, сегодня-завтра повестки дойдут до получателей», — заявил он в тг-канале.

«Во вновь формируемых частях есть небольшие вопросы с некоторыми лицами, к примеру, хроническими алкоголиками. Мы насчитали таких несколько человек, надо их заменить, но это необходимость. Сами сослуживцы таких просят домой отправить, потому что им бок о бок в бой идти», — написал Гурулёв.

Депутат признал, что некоторые из мобилизованных жалуются на состояние здоровья.

«Может и правильно, что сейчас в Москве ловят косящих от мобилизации у метро, но я бы начал лучше проверять среди посетителей ночных клубов», — добавил внезапно Гурулёв.

Ранее, сенатор Андрей Клишас заявил, что полицейские облавы на призывников незаконны. Он напомнил о недопустимости использовать сотрудников МВД для преследования тех, кто и так состоит на воинском учете.

Повестки могут вручать только сотрудники военкоматов и только конкретному лицу.


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Забайкальский депутат Госдумы предложил устраивать облавы в ночных клубах ради мобилизации
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