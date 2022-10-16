Бастрыкин заинтересовался продажей участка на Демакова в Новосибирске

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Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации со скандальной продажей участка в Новосибирске на улице Демакова. Ранее прокуратура оспорила сделку в арбитраже.

«Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Новосибирской области В. Б. Зарипову доложить о ситуации с незаконной сделкой по продаже земельного участка на улице Демакова, — говорится в сообщении СК. — Сообщается, что мэрия Новосибирска без торгов продала за бесценок 2,3 гектара земли под создание досугового центра вместо запланированной зеленой зоны».



Спорный участок в Академгородке, как ранее писала Тайга.инфо, подконтрольное мэрии АО «Новосибирское агентство инвестиционного развития (НАИР)» продало ООО «Городок» за 154 млн рублей. Такая схема, как пояснили в администрации, была связана с тем, что на открытых торгах землю смогли бы выкупить крупные ритейлеры, которые уже заявляли об интересе, и тогда бы рядом со сквером мог появиться торговый центр.

Вместо торговых точек на участке в 2,3 га планировалось построить культурно-досуговый центр. Кроме того, деньги позволят разбить сквер, заявляли в мэрии. Однако жители хотели бы видеть на всем участке, включая проданную часть, зеленую зону. Они провели серию пикетов.

Прокуратура подала в суд, чтобы признать сделку ничтожной. Арбитраж удовлетворил иск. Решение устояло в апелляции в конце сентября 2022 года.