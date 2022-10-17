Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 226

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

18:02 «Автоваз» предложил запретить использование в каршеринге и такси нелокализованных автомобилей, заявил президент компании, бывший министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о такси, он рассматривается в первом чтении. И мы предлагаем внести дополнения в части установления обязательных требований к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легковых такси. Кстати, такую же меру можно распространить и на автомобили каршеринга», — цитирует Соколова РБК.

17:50 В METRO сообщили, что торговые центры уже работают в штатном режиме.

«Заказ через приложение и онлайн-магазин временно недоступны, но вы можете беспрепятственно осуществлять заказы продуктов METRO через приложение и интернет-магазин СберМаркет», — отметили в компании.

17:30 Торговые центры METRO и интернет-магазин временно приостановили работу «в ряде стран группы», в том числе в России, в связи с перебоями внутренних систем в международной IT-структуре. Об этом говорится в телеграм-канале сети.

«Причины технического сбоя выясняются. О возобновлении работы компания сообщит отдельно», — отметила компания.

16:12 В Москве объявили о закрытии мобилизационных пунктов 17 октября. Еще до прекращения действия указа Путина о «частичной» мобилизации.

«По информации военного комиссара Москвы, задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объеме, — заявил мэр Сергей Собянин. — Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00 (мск). Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие. Выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей».

15:40 Сына экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева Дмитрия могут отправить в зону «спецоперации», утверждает сам бывший чиновник в телеграме. При этом Дмитрий Тулеев возглавляет федеральное учреждение «Сибуправтодор», которое раздает подряды на ремонт и строительство дорог в Сибири.

«Нарушилась привычная жизнь многих семей, планы на будущее, планы на рождение детей. Не случайно многие специалисты говорят, что всё это нанесёт большой удар по демографии. Но главное, конечно, это страх за своих родных и близких. И я за своего старшего сына боюсь. Он профессиональный дорожник, и профессия у него очень востребованная. Он уже прошел специальную двухнедельную подготовку по восстановлению дорог и возведению понтонных мостов. Возможно, направят в Донецк. Супруга моя начинает день с валерьянки, заканчивает валидолом. И так чувствуют себя многие семьи. Неизвестность кого хочешь напугает».

В то же время Тулеев решил давать советы родственникам мобилизованных: «Очень важно, чтобы ваш муж, сын, брат ушел на фронт с установкой, что он вернется домой живым и здоровым. И это не пустые слова. Есть исследования, которые доказывают, что если человек идет с мыслью, что всё плохо, что он больше не вернётся, то с таким настроем погибают гораздо чаще».

Тем временем, мобилизованные уже погибают в зоне «спецоперации». Официально подтверждена смерть семерых мобилизованных из Красноярского края, пятерых — из Челябинской области, по одной из Свердловской и Санкт-Петербурга. Также газета «Вечерний Карпинск» сообщила со ссылкой на родственников о гибели троих уроженцев этого города Свердловской области.

15:08 Суд в Москве арестовал троих россиян по делу о взрыве на Крымском мосту. В СИЗО до 8 декабря отправлены Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых, передает «Интерфакс». Их обвиняют по в совершении террористического акта (пункты «а, б, в» ч. 2 ст. 205 УК).

Ранее в Крыму были арестованы пять других фигурантов дела: Артем и Георгия Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян.

14:00 В Госдуму внесут законопроект о первоочередной мобилизации сотрудников силовых ведомств и уволенных с военной службы в запас. Документ подготовили депутаты от «Справедливой России».

В нем также предполагается отменить бронь для федеральных парламентариев.

13:22 Часть мобилизованных россиян столкнулись с отсутствием обещанных властями выплат. Об этом сообщил член Совета по правам человека Кирилл Кабанов.

«Из разных регионов регулярно поступает информация об отсутствии/задержках каких-либо выплат (включая военные пенсии) мобилизованным, — отметил Кабанов. — Понятно, что могут быть трудности технического характера, но людям о них ничего не говорят, им ничего не объясняют. И в этом основная проблема».

Более того, он назвал историю с региональными разовыми выплатами «примером дискриминации по региональному принципу». Напомним, что по 100 тыс. рублей из резервного фонда ранее обещало, например, правительство Новосибирской области — документ об этом уже подписан.

12:59 Уже не менее четырех взрывов в центре Киева, передает ТАСС со ссылкой на мэра Виталия Кличко.

Кличко также опубликовал фото обломков дрона с российской надписью.

12:01 В России заблокировали сайт украинского государственного проекта «Хочу жить», который, призван помочь военнослужащим российской армии сдаться в плен. Он публикует инструкции и советы.

Инициатором блокировки стала Генпрокуратура РФ , обратила внимание «Роскомсвобода».

11:46 Объемы сбора зерновых культур в Новосибирской области сократились. Показатель за год снизился на 4%.

11:01 «Российские железные дороги» предлагают резко уменьшить объемы отгрузок угля на экспорт из Кузбасса в восточном направлении в ближайшие годы. В 2023 году планы хотят снизить с 63 до 56 млн тонн, говорится в письме гендиректора госкорпорации Олега Белозёрова первому вице- премьеру РФ Андрею Белоусову, пишет «КоммерсантЪ».

В 2022 году погрузка составит 48,5 млн тонн против 58 млн, заложенных в указе Путина от марта 2021 года. Сокращение планов на 2023-й также противоречит обещаниям Путина.

Предложение объясняют переориентацией других российских грузопотоков на восточное направление с начала «спецоперации» в Украине, объявленной Путиным: «За восемь месяцев текущего года экспортные перевозки грузов по сети ОАО РЖД на северо-запад и юг снизились на 26,3 млн тонн (на 19,2%) и 8,2 млн тонн соответственно. При этом в восточном направлении грузовые перевозки осуществляются в условиях полной загрузки имеющихся мощностей инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования».

10:30 Минпросвещения РФ потребовало запретить учителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательном процессе или на рабочих местах. Взамен рекомендовано перейти на использование «VK Мессенджера» и платформы «Сферум», разработанной тем же VK и «Ростелекомом», узнал «Ъ».



Информацию подтвердили в администрациях Хабаровского края и Курской области. Более того, по данным минобразования Нижегородской области, что сотрудникам школ «рекомендовано отказаться от использования на рабочих местах иностранных сервисов — WhatsApp, Viber, Skype, Google Drive». Ограничения якобы помогут «исключить возможность утечки конфиденциальной информации».

Ограничить использование зарубежных мессенджеров рекомендуют не только учителям, но и родителям. В Нижегородской области учителя говорят родителям, что им нужно «исключить возможность использования иностранных интернет-сервисов», а в Амурской области учителя сами создают группы в Telegram для родителей, хотя те продолжают общаться в WhatsApp.

10:23 Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины.

10:15 Спрос россиян на склады для хранения личных вещей в конце сентября — начале октября увеличился на треть, пишет РИА Новости со ссылкой на CloudPayments. Эксперты сервиса подсчитали, что средний чек одной покупки онлайн вырос на 8% до 5768 рублей.

Главное на утро 17 октября

• Массовое убийство на полигоне в селе Солоти Белгородской области могло быть вызвано конфликтом на религиозной почве, пишет Astra со ссылкой на военнослужащего, который называет себя очевидцем случившегося.

По версии мужчины, дагестанец, азербайджанец и адыгеец захотели «написать рапорта о том, что не хотят больше служить». Но один из командиров, которого источник называет «подполковником Андреем Лапиным», назвал происходящее «священной <…> [спецоперацией]». В ответ они отметили, что таковой для мусульманина может быть только борьба с неверными, и тогда офицер якобы оскорбил Аллаха.

В итоге на стрельбище трое выходцев из Таджикистана, служивших по контракту, сказали другим мусульманам отойти в сторону, «развернули свои автоматы», убили Лапина и других людей, пишет издание. По официальной версии Следственного комитета, на полигоне погибли 11 человек, 15 ранены.

Было возбуждено уголовное дело, но статья официально не называлась. По данным «Коммерсанта», ведомство возбудило дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК), но может добавиться и статья 205 УК (теракт). Минобороны Р Ф утверждало, что в учениях участвовали не мобилизованные, а добровольцы.

• Общая численность военнослужащих РФ в составе региональной группировки войск в Беларуси составит чуть менее 9 тыс. человек, сообщили в минобороны республики. Ранее ведомство опубликовало кадры с первыми эшелонами россиян.

• Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности РФ.

• Общественный совет при Минстрое РФ предложил привлечь к работе на стройках безработных россиян, сообщают «Известия» со ссылкой на организацию.

В строительной отрасли работают 11 млн человек, но требуется еще 3−5 млн. И решить проблему только привлечением трудовых мигрантов невозможно.



При этом у большинства из состоящих на учете в центрах занятости 1,8 млн человек, которые давно не могут найти себе место, нет навыков, которые можно было бы применить в строительной сфере, отметили эксперты.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.