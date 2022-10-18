Директор Кудряшовского свинокомплекса задержан

© infopro54.ru. Владимир Гавриленко (второй справа)

Директор Кудряшовского свинокомплекса, который работает под Новосибирском, задержан. Компания входит в агрохолдинг «Сибагро», основанный в Томске.

Директор Кудряшовского свинокомплекса Владимир Гавриленко задержан 17 октября, сообщил Тайге.инфо источник в правоохранительных органах. Уголовное дело может быть связано с загрязнением окружающей среды.

По словам собеседника редакции, Гавриленко могут подозревать в сбросе отходов в реки. Статья уголовного кодекса пока не уточняется.

Общественники не раз обвиняли Кудряшовский свинокомплекс в том, что именно он может быть источником неприятного запаха в центральной части Новосибирска.

АО «Кудряшовское» зарегистрировано в 2001 году. Это крупнейшее предприятие по производству свинины в Новосибирской области. Мощности свинокомплекса включают в себя три свиноводческие фермы (одна в Криводановке и две в Колывани), собственный комбикормовый завод и растениеводческое подразделение. Выручка компании в 2021 году составила 8,7 млрд рублей, чистая прибыль — 1,7 млрд рублей.

В «Сибагро», согласно данным на сайте компании, входят 14 предприятий в Томской, Новосибирской, Свердловской, Курганской, Кемеровской, Тюменской, Белгородской, Курской областях, Красноярском крае и в Бурятии. Холдинг выпускает более 7% от общего объема свинины в РФ и 60% - в Сибирском федеральном округе.

Председатель правления холдинга — Андрей Тютюшев. В 2011 году его избрали депутатом думы Томской области по списку «ЕР». В действующем созыве бизнесмена нет. Был членом партии. Среди руководства есть и другие единороссы, писала Тайга. инфо: член правления и, по данным на 2012 год, акционер компании Тимур Хисматуллин был депутатом гордумы Томска от «ЕР», а в 2022 году в «Сибагро» перешел томский вице-губернатор и член «ЕР» Сергей Ильиных.

Кроме того, «Сибагро» был один из крупнейших сибирских спонсоров «Единой России». Только по официальным данным, в 2015—2017 годах холдинг перечислил партии 20 млн рублей в качестве беспроцентного и беззалогового займа.