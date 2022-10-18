Забайкальский депутат Госдумы заявил, что мобилизованные «синие с утра ходят»

© t.me/agurulev. Андрей Гурулёв

Часть мобилизованных в России злоупотребляет алкоголем. Они мечтают о бутылке, признал забайкальский депутат Госдумы из «Единой России» Андрей Гурулёв.

«Проблема существует. Есть такие, с кем другие мобилизованные даже не хотят выполнять общую задачу из-за их морально-волевых качеств. Потому что они с утра до вечера синие ходят, у них проблема одна — как за бутылкой сбегать», — заявил Гурулёв в эфире ГТРК «Чита».

Депутатне назвал точное количество отправленных домой из-за алкоголизма мобилизованных, отметив, что «такие товарищи все еще встречаются».

Сам генерал-лейтенант Гурулёв участвовал во Второй Чеченской войне. Дослужился до замкомандующего Южного военного округа, участвовал в сирийской кампании. В январе 2019 года отправлен в отставку.



Ранее Гурулёв одобрил уничтожение объектов ЖКХ в Харькове. По его словам, людей надо лишить канализации на фоне контрнаступления украинской армии.