«Нам бы день прожить да ночь продержаться»: что происходит в строительстве после февраля

© Кирилл Канин

Россияне и бизнес уже более полугода живут в новых реалиях. Дополнительным шоком стала частичная мобилизация, погнавшая людей не только на фронт, но и с насиженных рабочих мест. Тайга.инфо узнала, как ощущает себя в текущих условиях строительная отрасль. О «тахикардии» в продажах, снижении темпов и острой нехватке людей, уверенности в ценах и неопределенности в остальном — читайте в нашем материале. Прогнозы тоже будут — но тут наверняка не знает никто.

Чиновники продолжают отчитываться о хорошем темпе ввода жилья в России, заделах на будущее, несмотря ни на что, и работе над «импортозамещением». Однако, судя по сообщениям с отраслевых мероприятий, проблемы могут возникнуть, если не на этапе строительства, так при продажах недвижимости.



В начале октября на общественном совете при Минстрое РФ глава компании «Основа» Александр Ручьев заявил, что в России доля непроданного жилья во многих проектах достигает уже 40%, и показатель будет расти. Он отметил, что с началом мобилизации люди стали бояться брать ипотеку, чтобы не обременять семью долгами, а 85% продаж — это ипотека. И предложил выкупать жилье государству.

Продажи: «тахикардия»

А что происходит на «первичке» в Новосибирске? В конце сентября на конференции с ветеранами строительной отрасли глава новосибирского минстроя Алексей Колмаков довольно бодро отчитался о хороших заделах и показателях по вводу, приправив утверждения политинформацией о борьбе с империализмом, рассказывала Тайга.инфо.

Оптимизм чиновника разделили не все — как раз в части определения успешности отрасли по количеству ввода квадратных метров. Жилье ведь еще нужно продать. В целом же, власти рассчитывают сдать в эксплуатацию в 2022 году чуть больше, чем в 2021-м.

В текущей ситуации представители отрасли опасаются делать какие-либо прогнозы. Кто-то и вовсе отказывается от комментариев. Впрочем, озвученные оценки положения дел звучат не так катастрофично, как, наверное, могли бы. Но отвечать на новые вызовы, очевидно, приходится всем.

Гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский полагает совершенно очевидной тенденцию к снижению темпов строительства, но подчеркивает, что его компания идет наперекор этим трендам: «Мы наши темпы строительства наращиваем, хотя, конечно, сталкиваемся с колоссальным количеством стоп-факторов и сопротивления».

С начала «спецоперации» и введения санкций на рынке с точки зрения объемов продаж была «абсолютная тахикардия», описывает Белокобыльский: «Достаточно бурный всплеск продаж в марте закончился абсолютным штилем апреля-мая. В июне началось оживление, к августу начало возвращаться на обычные уровни. Новости о мобилизации и сама мобилизация были восприняты обществом достаточно эмоционально, что не могло не повлиять на объемы. Сейчас объемы продаж опять стремятся к минимумам, но я думаю, что эта ситуация в течение месяца разрешится и к концу октября мы увидим возвращение к каким-то более-менее нормальным уровням продаж».

В портфеле продаж компании «Метр», по словам ее руководителя Эдуарда Ляхова, сейчас 11 комплексов из 27 домов разной степени готовности. И лишь один проект попадает под риск переноса ввода в эксплуатацию (это 4 дома). Кроме уже действующих проектов, компания с несколькими застройщиками готовит к старту еще пять комплексных площадок (13 многоквартирных домов). «Так что, на мой взгляд, ситуация пока не очень пугающая», — резюмирует Ляхов.

Но давать прогнозы по темпам строительства он затрудняется: «В условиях тотальной неопределенности и в ожидании очередной стаи „черных лебедей“ сложно говорить о каких-то прогнозах или ожиданиях. Сейчас весь рынок недвижимости переходит в режим „нам бы день прожить да ночь продержаться“. Поэтому что будет со строительством и с темпами ввода не знает точно никто».

Вместе с тем, компания ожидает сокращения количества покупателей минимум на треть в ближайший год.

О том, что покупка квартиры сейчас будет явно не приоритетной задачей для новосибирцев, говорит и гендиректор ГК «Химметалл» Евгений Гаврилов: «Вполне возможно, будет сокращение рынка и будет снижение выручки. Это все законы рынка. Все равно квартира останется не первоочередной потребностью человека. Еда, одежда более важны. Тем не менее, рынок все равно будет существовать, я абсолютно уверен. Квартиры все равно будут пользоваться спросом — вопрос, насколько рынок сократится — это зависит от внешней конъюнктуры и политики поддержки строительной отрасли».

Гаврилов считает, что альтернативы недвижимости как средству сохранения средств, сегодня нет. Тем более, что сейчас покупатели защищены от долгостроев. Банки в свою очередь продолжат финансировать проекты, которые уже начаты, уверен собеседник Тайги.инфо.

Будут ли застройщики начинать крупные серьезные проекты в текущих условиях — вопрос.

Цены удержатся

Эдуард Ляхов напоминает, что в долгосрочной перспективе стоимость жилья существенно обгоняет темпы инфляции и недвижимость приносит покупателям квартир лучшую доходность по сравнению с депозитами в банках.

«Если говорить о краткосрочной перспективе в 3−4 месяца, то я не исключаю возможности снижения цен в каких-то отдельных „перегретых“ стройках, но только на отдельные неликвидные варианты квартир. Качественное жилье с продуманными планировками в хороших локациях всегда ценилось и будут цениться», — уверен он.

Игорь Белокобыльский считает, что цены на новостройки на ближайший квартал останутся на нынешнем уровне. Ситуация может поменяться к февралю 2023 года в зависимости от геополитической ситуации, но что произойдет с ценами прогнозировать сложно, заключает он (в «обдуманности» цен в своих проектах он убежден).

Возможной конкуренции со стороны дешевеющей «вторички» бизнесмен не ощущает, подчеркивая, что сейчас это два очень разных рынка, каждый со своим потребительским поведением. Но связь между ними все же есть.

«Происходящие процессы на вторичных рынках нас интересуют не более, чем способность людей подготовить платежные возможности, потому что у большинства покупателей свои накопления и активы находятся в недвижимости и, конечно, сложность по выходу из активов во „вторичке“ оттормаживает активность на нашем рынке. Но это не конкуренция между „вторичкой“ и „первичкой“, это препятствие, которое возникает при подходе людей к осуществлению платежных действий при покупке „первички“», — поясняет он.

«Все живут в страхе»

С замещением импортных материалов застройщики, как выяснилось, в целом справляются. Игорь Белокобыльский отмечает, что «волнения» были по большинству таких позиций, но российское бизнес-сообщество является очень «закаленным в плане преодоления разных вызовов».

«На сегодня подавляющее большинство материалов, которые были недоступны в предыдущие полгода либо нашли своих заменителей, либо естественным образом вернулись на рынок на адекватных условиях, — констатирует он. — Среди замены выбывшим импортным материалам отечественных аналогов, к сожалению, немного. Но здесь достаточно шустро отреагировали структуры, которые имеют отношения с нашими юго-восточными товарищами — в основном, все-таки замена идет через Китай. Цинизм ситуации заключается в том, что мы через Китай получаем почти то же самое, что получали через Европу».

Евгений Гаврилов тоже говорит, что «глобальных проблем» в замещении материалов нет, хотя и отмечает увеличение их стоимости.

«Каналы есть, они как-то работают. Да, увеличена логистика, увеличены цены. Несмотря на то, что доллар стал ниже, чем до кризиса, фактически все импортные материалы повысились в цене, и усложнилась их поставка», — комментирует он.

Предприятия холдинга Гаврилова ощутили влияние мобилизации, в том числе на и без того острый кадровый вопрос. Люди сейчас находятся в абсолютно неопределенной ситуации, подчеркивает он.

«Никто не понимает, когда будет закончена мобилизация, сколько людей в итоге дернут. У нас свое крупное производство на двух заводах, плюс стройка, где огромное количество людей — часть уже действительно выдернули. Потом часть вернули — сказали: сидите, ждите. Кто из них будет сидеть ждать, кто уедет куда-нибудь в Казахстан, Грузию или куда-то еще, мы тоже не понимаем. К сожалению, нет полноценной информации, какое количество призывают, кого, каких специальностей, — рассказывает бизнесмен. — Мы все живем в сложной ситуации. По сути дела, все живут в страхе. А когда все живут в страхе — это еще намного хуже. Из Новосибирска много квалифицированных хороших кадров уехало, которые в принципе, скорее всего, и не подлежали бы мобилизации, но люди боятся неопределенности, поэтому кто уезжает, кто прячется, кто увольняется».

Гаврилов знает примеры, когда люди уходили на небольшие деньги на оборонные предприятия просто потому, что там есть бронь от мобилизации.

«Нехватка квалифицированных кадров очень острая. Мобилизация повлияла, конечно, негативно. Я бы строительным сообществом бы задал вопросы, попросил бы прояснить ситуацию — кого в итоге забирают, каких возрастов? У меня есть случаи, когда забирают людей, которых не должны были бы. Почему это происходит? И как с этим разбираться, не совсем понятно».

Тайга.инфо