Новосибирский депутат жестко заявил федералам о проблемах сельского хозяйства за Уралом: «Сибиряки находятся в неравных условиях»

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Бюджетного субсидирования перевозок зерна не хватает, а трейдеры и экспортеры вынуждены работать вопреки трудностям. Федеральные власти должны расширить господдержку аграриев в условиях кризиса, заявил независимый муниципальный депутат из Новосибирской области на заседании Общественной палаты РФ.

Комиссия Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса под руководством Олега Сироты провела совместное заседание с экспертами из регионов. На нем выступил независимый депутат горсовета Барабинска Новосибирской области Константин Терещенко.

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«Если сибиряки получат равный с аграриями других регионов доступ к рынкам сбыта, развитие АПК Сибири будет носить взрывной характер. Россия получит вечную, неубиваемую подушку продовольственной безопасности и экспортного потенциала, — считает Терещенко. — Правительство ежегодно выделяет бюджетные средства на льготные перевозки зерна и другой продукции по железной дороге к портам и погранпереходам. Денег этих хронически не хватает, сибирские трейдеры, экспортёры героическими усилиями выбивают дополнительные ассигнования. И так каждый год».

По мнению депутата, льготирование перевозок должно стать регулярным. Это позволит не только наращивать производство, но и привлекать зарубежных инвесторов в АПК в нынешних условиях.

«Проблема большой территории — это не проблема крестьян или переработчиков, это проблема, которую должен, наконец, решить федеральный центр, — заявил на заседании депутат. — Мы не просим себе особых условий. Я напомню текст Федерального закона „О развитии сельского хозяйства РФ“: „Государственная аграрная политика основывается на следующих принципах: <…> единство рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и обеспечение равных условий конкуренции на этом рынке“. Сейчас таким единством у нас и не пахнет: сибиряки находятся в неравных условиях конкуренции на рынке зерна и продуктов переработки по сравнению с аграриями по ту сторону Урала. А значит, мы имеем право на долгосрочную, системную бюджетную поддержку, чтобы иметь полноценный доступ к экспортным площадкам».

В условиях нынешнего кризиса Терещенко предложил включить в перечень субсидируемых железнодорожных перевозок по муку, крупу и комбикорм. Это может снять напряжение на сибирском зерновом рынке. Кроме того, федеральные власти должны увеличить субсидирование провозных платежей при экспорте сельскохозяйственной продукции по с 25% как минимум до 50%, считает он.

«Увеличить объем закупок в интервенционный фонд для регионов Сибири в 2022—2023 годах как минимум до 2 млн тонн, — также предложил депутат. — Усилить работу по скорейшему заключению межправительственного торгового соглашения между Китаем и Россией сроком на 5 лет, с указанием конкретных объемов приобретения Китаем зерновых и масличных культур, а также продуктов их переработки».

Напомним, что новосибирское заксобрание также планирует обратиться к правительству РФ с увеличением общих объемов зерновых интервенций для всей России с 3 млн до 15 млн тонн. При этом цены должны составить 14−16 тыс. рублей за тонну, предложили депутаты.

По мнению Терещенко, власти РФ должны установить заградительный транзитный тариф перевозки зерна через Казахстан: «Рядом с Сибирским федеральным округом находится рынок емкостью 440 млн человек: Узбекистан, Пакистан, Афганистан, Северо-Западный Китай. Советская система железных дорог была так построена, что узловая часть находится на территории Казахстана, и любая республика, кроме Казахстана, досягаемая для российской продукции только через Казахстан. При этом ставка провозной платы транзита по железнодорожным путям для РФ грузов АПК в четыре раза выше, чем внутриказахстанских, а ведь мы в Едином экономическом союзе».

«Сегодня экспортные контракты формируются там: Казахстан ввозит российское зерно без пошлины для реэкспорта и зарабатывает на пошлине порядка 3 тыс. рублей на тонне, — отметил Терещенко. — При этом встречно выставляют заградительный тариф на перевозку продукции АПК».

Депутат обратил внимание москвичей на то, что перечень сибирских компаний-экспортеров, которым дается право на квоты вывоза, ежегодно сокращается вдвое: «При профиците зерна в 6 млн тонн в Сибирском федеральном округе это совершенно тупиковая ситуации».

«В первый год применения квот было 15 компаний на общий объем 154 тысячи тонн. Следующий год — 8 компаний и 94 тысячи тонн. В предстоящем году будет 4−5 компаний и 50−60 тысяч тонн. Мы говорим о том, что должен быть диверсифицированный подход, учитывающий то, что у нас экспортных путей из Сибири только один — железная дорога со всеми ограничительными положениями. Исторический принцип деструктивен для сибиряков. Пошлина при переизбытке зерна не на что не влияет».



Новосибирское заксобрание хочет потребовать отмены экспортных пошлины на зерно, приостановки процедуры банкротства сельхозкомпаний, продления льготной ставки по их кредитам и установления моратория до 2024 года на введение системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки (ФГИС «Зерно») «как крайне рискованного шага в условиях текущих реалий рынка». Обращение вынесено на ближайшую сессию регионального парламента.

Тайга.инфо