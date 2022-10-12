Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 221

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация, начинается ее вторая волна.

18:39 В Бурятии продолжилась мобилизации, несмотря на утверждения губернатора-единоросса Алексея Цыденова, который еще 30 сентября заявил о «выполнении задания по мобилизации».

Заместитель военкома республики Игорь Кибальник сказал журналистам, что «пpoдoлжaeтcя выпoлнeниe мepoпpиятий <…> пo пpoвeдeнию чacтичнoй мoбилизaции». «Ни о каких первой волне, второй волне и последующих волнах речи не идет», — утверждает Кибальник.

«B Бypятии дoнaбop нeбoльшoй» — сказал Кибальник (цитата по «АригУсу»).

18:33 Госкорпорация «Ростех» утверждает, что представила «уникальный патрон со световым элементом для более точной стрельбы» для охотников. Боеприпас «Шлейф-Вектор» показали на международной выставке оружия и товаров для охоты «ORЁLEXPO 2022» в Москве, сообщили в пресс-службе компании.

Патрон предназначен для охотников и стрелков-спортсменов. Он «позволяет визуализировать полет дроби с помощью специального светового элемента», что «дает возможность корректировать выстрелы и повысить точность стрельбы», отметили в «Ростехе».

17:45 В Новокузнецке Кемеровской области под мобилизацию попал сирота, которому к тому же государство до сих пор не предоставило положенную по закону квартиру. Об этом сообщил мэр Сергей Кузнецов.

Сироту в итоге забрали в армию.

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«Его опекала до совершеннолетия бабушка. На данный момент он стоит в очереди, но жилье не получает. В связи с этим, был поднят вопрос выделения мобилизованным гражданам такой категории квартир вне очереди. Однако для этого требуется внесение поправок в Федеральный закон №159 и приведение в соответствие с ним регионального законодательства», — отметил мэр.

17:25 Новосибирский губернатор пообещал выплатить мобилизованным в армию жителям региона по 100 тыс. рублей. Из проекта документа следует, что их не получат те, кого исключат из состава части, формирующей списки.

Есть и другие оговорки. Все подробности читайте здесь.

16:46 ФАС признала оператора связи МТС нарушителем антимонопольного законодательства. Компания незаконно повысила тарифы на 20%, решила служба.

«Компания в январе 2022 года повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат. При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил, — заявили в антимонопольной службе. — В августе 2022 года МТС повторно повысила стоимость для части тарифных планов в среднем на 8,4%. Оставшиеся тарифы оператор повторно повысил в сентябре и октябре 2022 года в среднем на 9,7%».

«Таким образом, общее повышение тарифов для 28 млн абонентов в 2022 году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%», — отметили в ФАС.

ФАС выдала предписание о снижении тарифов. Размер штрафа для компании еще не определен.

16:04 Депутаты новосибирского заксобрания хотят попросить федеральное правительство отменить пошлины на вывоз зерна из РФ и увеличить планы по интервенциями на рынке в пять раз. Закупочные цены на зерно упали в Новосибирской области уже до себестоимости. Всего же в РФ собрали 150 млн тонн зерна, но для внутреннего потребления достаточно 70 млн, сообщил глава аграрного комитета заксобрания Денис Субботин.

«Для внутреннего потребления достаточно 70 миллионов тонн, в последние десятилетия все излишки шли на экспорт, — отметил Субботин (цитата по пресс-службе заксобрания). — По понятным причинам экспортные возможности в настоящее время ограничены. Плюс к тому пошлины на вывоз пшеницы, которых раньше не было. Сегодня продавать зерно невыгодно — в Новосибирской области закупочные цены приблизились к себестоимости, и перспектив их роста не просматривается».

По словам Субботина, Минсельхоз Р Ф планируе провести зерновые интервенции в пределах 3 млн тонн, но этого «абсолютно недостаточно для поддержки отечественного аграрного сектора». Он предложил от заксобрания обратиться в министество и Госдуму с требованием увеличить интервенции до 15 млн тонн, чтобы сельсохпроизводители смогли выплатить деньги сотрудникам и расплатиться по кредитами. При этом цены должны составить 14−16 тыс. рублей за тонну.

Кроме того, необходимо отменить экспортные пошлины на зерно, приостановить процедуры банкротства сельхозкомпаний, продлить льготную ставку по их кредитам и установить мораторий до 2024 года на введение системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки (ФГИС «Зерно») «как крайне рискованного шага в условиях текущих реалий рынка».

Обращение вынесено на ближайшую сессию заксобрания.

15:51 А теперь и пресс-секретарь Путина Песков пытается отрицать заявления властей Ростовской и Курской областей о начале «второго этапа». «Никакой новой волны мобилизации в России нет», — заявил он (цитата по ТАСС).



15:21 46-летний первый зампред комитета по энергетики Госдумы Николай Петрунин скончался. В парламенте утверждают, что он умер после «продолжительной болезни».

Петрунин избран от «Единой России». Впервые он прошел в Госдуму в 2016 году, представлял Тульскую область. До избрания был управляющим директором ООО «ПромГазСервис».

15:00 Суд решил выставить на торги 42 киоска сети фастфуда «Дядя Дёнер» в Новосибирске. Решение принято по требованию Сбербанка.

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13:40 Дошкольники из семей мобилизованных в Туве получат места в детсадах без очереди, сообщили в региональном правительстве. В семьях призванных оказалось 54 таких ребенка.

При этом всего в очереди в детские сады республики стоят 11 тыс. «Тем не менее, власти региона приняли решение поддержать сограждан, призванных в ряды военнослужащих по защите новых территорий РФ, внеочередным устройством их детей в детские сады», — заявили чиновники.

Ранее власти Тувы решили давать по одному барану за каждого мобилизованного. Известно, что на 30 сентября, семьям отдали уже 91 барана.

13:30 Проезд в троллейбусах Читы резко подорожает. Решение приняли в правительстве Забайкалья.



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12:56 Утечка обнаружена на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше, заявил местный оператор PERN. Это основной маршрут поставок нефти в Германию.

12:47 В ФСБ утверждают, что считают организатором взрыва на Крымском мосту главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. Из 12 подозреваемых задержаны восемь: пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.

12:23 Еще один мобилизованный погиб в России, не доехав до зоны «спецоперации». 27-летний Максим Родионов из Снежинска скончался в 32-м военном городке в Екатеринбурге. Сообщение об этом появилось в местном паблике, его подтвердил глава Снежинска Андрей Пульников.

«Проверку по факту смерти устанавливают следственные органы Свердловской области. Помощь со стороны администрации семье будет, безусловно, оказана», — сказал Пульников сайту 74.ru.

Российские СМИ уже сообщили о не менее 17 умерших призванных по «частичной» мобилизации россиян с 21 сентября. Речь именно о тех, кого еще не увезли в приграничные районы.

11:55 В Киеве третий день подряд воздушная тревога, пишет РИА Новости. В Херсоне взрывы (предположительно, работает ПВО, передает ТАСС).

Воздушная тревога также объявлена в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

11:26 Замглавы Калининского района Петербурга Наталья Янус собрала сотрудников бюджетных учреждений, чтобы заставить их разнести жителям района еще 5 тыс. повесток на мобилизацию за три дня. Аудиозапись опубликовала «Ротонда».

«В последний месяц мы чем только не занимались: и на митинги ходили, и мобилизованных „провожали“, теперь повестки. Это уже слишком, — рассказала изданию сотрудница одного из учреждений. — Все забыли, что у бюджетников есть основная работа, объём которой только увеличивается, и многие присутствующие, как и я, работают с несовершеннолетними детьми».

10:59 Пятиклассника из Екатеринбурга начали травить за письмо солдату с пожеланием не убивать людей. Об этом рассказал сайт It’s my city.



Учащимся школы №22 предложили написать на фронт в Украину для акции «Добрые письма», воспользовавшись шаблоном. Мальчик написал то, что думает, и в письме пожелал не причинять зла и не убивать людей, рассказала его мама Надежда Сайфутдинова.

Учительница уверяла, что письма читать предварительно не будут. «Он написал в письме, что не надо на чужой земле убивать людей: „Возвращайся, солдат, домой, не надо причинять никому зла. Лучше умереть, чем стать убийцей“», — отметила мама. Мальчик упаковал письмо в конверт, на котором нарисовал голубя мира.

В итоге учительница соврала — она вызвала ребенка и говорила ему, что его мнение «никого не интересует и нужно было писать по шаблону». Теперь мальчик жалуется на травлю за то, что одноклассники упрекают его в «недостаточном патриотизме».

10:24 Красноярский депутат Госдумы Юрий Швыткин («Единая Россия») отрицает слова губернаторов Ростовской и Курской областей о начале «второго этапа» мобилизации. Он заявил, что отправка россиян в армию — это «непрерывный процесс».

«Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то „выполнил первый этап“ или „перешел ко второму этапу“ говорить тоже не приходится. Идет частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится», — цитирует Швыткина «Парламентская газета».



«Существует лишь мобилизационный план для каждого региона. <…> Некоторые регионы его уже выполнили, другие, как Москва например, выполняют», — утверждает единоросс.

При этом сам Швыткин не находится на фронте, несмотря на военное образование. Он окончил факультет воздушно-десантных войск Новосибирского высшего военного командного училища. В 1986—1992 годах служил на разных должностях в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и выполнял различные задачи в Азербайджане, Кыргызстане, Литве и Армении. Затем он устроился в красноярскую полицию, служил в местном СОБРе, добрался до кресла командира ОМОН Красноярского края и участвовал в боевых действиях в Чечне. Полковник полиции, ему 57 лет. Зампред комитета Госдумы по обороне.

Главное на утро 12 октября

• В Москве полицейские увели несколько сотрудников и посетителей из офисного здания на улице Правды, сообщила The Village сотрудница расположенной там фотостудии.

«Утром был один автозак, его набили, пригнали второй. Забрали нашего администратора и еще мужчин, которые на первом этаже были. [Мужчин] ловят в коридоре. Конкретно к нам на ресепшн зашли трое полицейских», — рассказала она.

С улицы Правды увезли около девяти человек, уточнил Медиазоне* задержанный администратор фотостудии Алексей Иванов: «Без документов, без проверки — просто засунули в автозак. Набрали [также] людей, которые мимо проходили — клиентов и прочих».

Мужчин привезли на резервный сборный пункт Савеловского района. Иванов просто отказался подписывать документы, и его оставили ждать на улице: «Они не знают, что делать. Общался с военкомом — он говорит: „Жди полицию“. Полиция приехала, и они не знают, что со мной делать. Друг на друга перекладывают это».

• Власти Ростовской области получили объявили о новой волне мобилизации. Регион якобы получил новое «мобилизационное задание» и уже приступил к его исполнению, заявил губернатор Василий Голубев.

При этом 3 октября пресс-служба Голубева утверждала, что регион полностью выполнил задание по «частичной мобилизации».

О «втором этапе мобилизации» объявили и власти Курской области, хотя план по призыву был выполнен еще несколько дней назад.

• В Лондоне арестовали 62-летнего бизнесмена Грэма Бонема-Картера, помогавшего, по утверждению Минфина США, уклоняться от санкций российскому олигарху Олегу Дерипаску.

Бонем-Картер мог работать на Дерипаску с июля 2003 года, управляя недвижимостью того в Европе, в том числе домом в Лондоне. Минфин также утверждает, что бизнесмен участвовал в сделках на сумму более 1 млрд долларов для управления недвижимостью Дерипаски в США, где тот с 2005 по 2008 года купил себе три дома. Бонема-Картера подозревают и в попытке незаконно передать купленные Дерипаской произведения искусства из Нью-Йорка в Лондон.

• Министерство обороны России как минимум с конца сентября вербует для участия в «спецоперации» заключенных в «красных» колониях, где отбывают наказание в том числе бывшие сотрудники силовых структур, выяснили* журналисты. Об этом рассказали родственники заключенных в ИК-3 «Скопин» в Рязанской области и ИК-4 «Александрийская» в Ставропольском крае.

Проект Gulagu.net ранее писал, что спецотряд Минобороны могли назвать «Шторм». «В ИК-11 ГУФСИН по Нижегородской области (колония для бывших сотрудников) приезжали представители Министерства обороны РФ, нас собрали в клубе и вербовали подписать контракт с ВС РФ для участия в СВО в (в оригинале — „на“) Украине, сказали „кто не подпишет контракт — их заберут „Вагнеровцы“ в ЧВК и там нас будет ждать билет в один конец“! Со слов представителей МО РФ, они создают отряд „Шторм“ на базе Южного военного округа, — цитировали правозащитники поступившее им письмо. — Условия предлагают такие же, как и в ЧВК (помилование+з/п), но шансов выжить больше, так как работают не в первом эшелонне. Было их трое, один генерал, военный прокурор и сотрудник ФСБ. Также вместе с ними выступал начальник колонии полковник Доценко Д. В, который сказал, что необходимо набрать 300 осужденных и если не будет желающих, то будут отправлять в принудительном порядке, а кто откажется — будет весь срок сидеть в ШИЗО, ПКТ и ОСУОНе под прессом».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.