Сын красноярского губернатора арестован в Италии

© t.me/av_uss. Александр Усс

Сын красноярского губернатора Александра Усса Артем арестован в Италии по обвинению в уклонении от санкций и отмывании денег. Его экстрадируют в США. Чиновник уже прокомментировал дело.

США предъявили пяти гражданам РФ обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. В списке оказались Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков и Артем Усс, сообщил Минюст страны.

«17 октября Орехов и Усс были арестованы в Италии по просьбе США и ждут экстрадиции», — говорится в заявлении.

Обвинения предъявлены также двум нефтетрейдерам — Хуану Фернандо Серрано Понсе, известному следствию как Хуанфе Серрано, и Хуану Карлосу Сото. Они «в рамках преступной схемы» заключали незаконные нефтяные сделки c находящейся под американскими санкциями с 2019 года венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA, считает прокуратура. По версии следствия, обвиняемые получали доступ к оборонным технологиям американских компаний, «контрабандой транспортировали миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, организаций, попадающих под санкции, и крупнейшего в мире энергетического конгломерата».

Орехов был совладельцем, гендиректором и управляющим директором расположенной в Гамбурге компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA,), которая занималась торговлей промышленным оборудованием и сырьем. Другим владельцем NDA называется Артем Усс. Кузургашева занимала должность генерального директора «одной из подставных компаний в этой схеме» и работала в NDA под руководством Орехова.

Используя NDA GmbH, Орехов и Кузургашева приобрели у американских производителей чувствительные военные технологии и технологии двойного назначения, в том числе передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, интеллектуальных боеприпасах, радарах, спутниках и других военных космических объектах, считает следствие. Товары поставлялись потребителям в России, включая подсанкционные компании, подконтрольные Телегину и Тулякову: «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые обслуживают оборонный сектор России. Некоторые из компонентов были обнаружены в российском оружии, захваченном в Украине.

«В 2019 году Орехов отправился в Соединенные Штаты, чтобы закупить детали, используемые в российском истребителе „Сухой“ и американском истребителе-невидимке F-22 Raptor, — считает следствие. — Орехов и Усс также использовали NDA GmbH в качестве прикрытия для контрабанды сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям, включая российскую алюминиевую компанию, контролируемую олигархом, находящимся под санкциями, и крупнейший в мире нефтеперерабатывающий, газовый и нефтехимический конгломерат, базирующийся в Пекине. Серрано Понсе и Сото выступили посредниками в сделках на миллионы долларов между PDVSA и NDA GmbH, которые проходили через сложную группу подставных компаний и банковских счетов для сокрытия транзакций. В одном из разговоров с Серрано Понсе Орехов открыто признал, что действовал от имени находящегося под санкциями российского олигарха, сказав: „Он [олигарх] тоже находится под санкциями. Вот почему мы [действуем] от этой компании [NDA GmbH]“. Схема также включала поддельные отгрузочные документы и супертанкеры, которые деактивировали свои навигационные системы GPS, чтобы скрыть венесуэльское происхождение своей нефти».

Следствию также известно, что 30 марта Орехов спросил Усса, решил ли он покинуть Россию. Усс пошутил в ответ: «[Вы] хотите попасть в международный розыск?»

«Сегодня мы объявляем о демонтаже сложной сети, состоящей как минимум из пяти граждан России и двух граждан Венесуэлы, каждый из которых напрямую связан с коррумпированными государственными предприятиями, которые сознательно стремились скрыть кражу военных технологий США и нажиться на черном рынок нефти», — заявил помощник директора ФБР Майкл Дрисколл.

Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что предъявленное его сыну Артему имеет «политический окрас».

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — заявил Усс в своем телеграм-канале.

Артем Усс регулярно получает госконтракты на поставку угля в различные учреждения Красноярского края. Ему принадлежит ООО «Сибуголь» (среди совладельцев также Денис Чигрин, Алексей Тихомиров и кипрская «Седрик Энтерпрайзис Лимитед»). Выручка компании в 2021 году составила 3,8 млрд рублей, чистая прибыль — около 700 млн.

Уссу-младшему также принадлежит доля в УК «СМ.Сити», где один из совладельцев — Юрий Коропачинский.