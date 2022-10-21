Десяткам новосибирских айтишников принесли повестки в день объявления об окончании мобилизации в Москве

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В одну из крупнейших финансовых компаний Сибири принесли сразу 35 повесток на мобилизацию для сотрудников IT-сферы. Это произошло в тот же день, когда мэр Москвы Сергей Собянин объявил о закрытии призывных пунктов в столице.

В новосибирскую финансовую группу «БКС» пришло сразу 35 повесток на айтишников. Их принесли в ООО «БКС Финтех» и ООО «БКС Технологии» 17 октября представители военного комиссариата Октябрьского района и Центрального административного округа Новосибирска. Об этом рассказал НГС.

При этом обе компании имеют аккредитацию в Минцифры, что по закону дает их сотрудникам отсрочку от мобилизации.

«Несмотря на огромные усилия, приложенные Минцифры к сохранению в стране ИТ-экспертизы и обеспечению стабильности ИТ-инфраструктуры, компания „БКС Финтех“ столкнулась с беспрецедентными действиями со стороны военкоматов Новосибирска, — отметила глава департамента по связям с общественностью „БКС Финтех“ Екатерина Моисеева. — После запуска на „Госуслугах“ сервиса по предоставлению индивидуальных броней ИТ-экспертам наша компания получила чрезвычайно большой объем повесток сотрудникам, имеющим индивидуальные отсрочки от военной службы. Подобные ошибки и некорректные действия со стороны военкоматов способствуют миграции ценных ИТ-кадров, а также потере страной критичной экспертизы во всех отраслях».



В обеих компания работают 926 человек, 73% из них — мужчины. То есть повестки получили более 5% сотрудников мужского пола. Более того, только шесть из 35 служили в армии, но боевого опыта не имеют.

Самому младшему призванному оказалось 24 года, старшему — 58 лет.

По словам одно из получивших повестку, военкомы пришли в офис сразу после того, как сотрудники стали оформлять индивидуальную бронь через сайт «Госуслуги». В «БКС Финтех» также рассказали, что за неделю до вручения повесток в компанию поступил запрос военного комиссариата Октябрьского района о предоставлении списка сотрудников, состоящих на воинском учете.

Мобилизация новосибирских айтишников проходила на фоне того, что 17 октября в мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении «частичной» мобилизации в столице. Он сказал, что пункты сбора закрыты, а отправленные ранее повестки аннулированы.

Мобилизация в Новосибирской области

Еще 27 сентября военный комиссар региона Евгений Кудрявцев говорил, что в на тот момент было мобилизовано более 2 тыс. новосибирцев.

Ранее источники говорили Тайге. инфо, что в одном из средних по численности районов Новосибирска (около 140 тыс. жителей), по плану властей, якобы должно быть призвано около 650 человек. Официально о том, сколько должно быть призвано в регионе, пока не сообщалось. При пропорциональном соотношении территории к числу потенциальных мобилизованных, речь может идти примерно о плане в 12,5 тыс. Население области — 2,7 млн человек.

«Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к региональному правительству, говорили о 2 тыс., а один из источников Тайги. инфо, прямо знакомый с ходом мобилизации, назвал 8 тыс. человек. Всё это может свидетельствовать о непропорциональном подходе.

3 октября губернатор Андрей Травников объявил об окончании «первого этапа частичной мобилизации». Что именно это означало и когда должны были начаться следующие этапы, он не уточнял. Но мобилизация фактически продолжалась.

19 октября Травников подтвердил, что мобилизация не закончилась. «Мы поэтапно выполняем задание, — утверждал он. — Оно поступает под конкретные даты, под конкретное количество, под конкретные специальности. Потому что идет формирование новых воинских подразделение, и по мере укомплектования одних, идет поэтапное формирование уже следующих подразделений. Перед нами никто не ставит задачу вести мобилизацию с опережением или с превышением плана. <…> Мы видим, что к концу октября мы задание, доведенное до Новосибирской области, выполним. Но тут же исходим из позиции, что частичная мобилизация действует до того момента, пока действует указ президента».