Десяткам новосибирских айтишников принесли повестки в день объявления об окончании мобилизации в Москве
В одну из крупнейших финансовых компаний Сибири принесли сразу 35 повесток на мобилизацию для сотрудников IT-сферы. Это произошло в тот же день, когда мэр Москвы Сергей Собянин объявил о закрытии призывных пунктов в столице.
В новосибирскую финансовую группу «БКС» пришло сразу 35 повесток на айтишников. Их принесли в ООО «БКС Финтех» и ООО «БКС Технологии» 17 октября представители военного комиссариата Октябрьского района и Центрального административного округа Новосибирска. Об этом рассказал НГС.
При этом обе компании имеют аккредитацию в Минцифры, что по закону дает их сотрудникам отсрочку от мобилизации.
«Несмотря на огромные усилия, приложенные Минцифры к сохранению в стране ИТ-экспертизы и обеспечению стабильности ИТ-инфраструктуры, компания „БКС Финтех“ столкнулась с беспрецедентными действиями со стороны военкоматов Новосибирска, — отметила глава департамента по связям с общественностью „БКС Финтех“ Екатерина Моисеева. — После запуска на „Госуслугах“ сервиса по предоставлению индивидуальных броней ИТ-экспертам наша компания получила чрезвычайно большой объем повесток сотрудникам, имеющим индивидуальные отсрочки от военной службы. Подобные ошибки и некорректные действия со стороны военкоматов способствуют миграции ценных ИТ-кадров, а также потере страной критичной экспертизы во всех отраслях».
В обеих компания работают 926 человек, 73% из них — мужчины. То есть повестки получили более 5% сотрудников мужского пола. Более того, только шесть из 35 служили в армии, но боевого опыта не имеют.
Самому младшему призванному оказалось 24 года, старшему — 58 лет.
По словам одно из получивших повестку, военкомы пришли в офис сразу после того, как сотрудники стали оформлять индивидуальную бронь через сайт «Госуслуги». В «БКС Финтех» также рассказали, что за неделю до вручения повесток в компанию поступил запрос военного комиссариата Октябрьского района о предоставлении списка сотрудников, состоящих на воинском учете.
Мобилизация новосибирских айтишников проходила на фоне того, что 17 октября в мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении «частичной» мобилизации в столице. Он сказал, что пункты сбора закрыты, а отправленные ранее повестки аннулированы.
Мобилизация в Новосибирской области
Еще 27 сентября военный комиссар региона Евгений Кудрявцев говорил, что в на тот момент было мобилизовано более 2 тыс. новосибирцев.
Ранее источники говорили Тайге. инфо, что в одном из средних по численности районов Новосибирска (около 140 тыс. жителей), по плану властей, якобы должно быть призвано около 650 человек. Официально о том, сколько должно быть призвано в регионе, пока не сообщалось. При пропорциональном соотношении территории к числу потенциальных мобилизованных, речь может идти примерно о плане в 12,5 тыс. Население области — 2,7 млн человек.
«Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к региональному правительству, говорили о 2 тыс., а один из источников Тайги. инфо, прямо знакомый с ходом мобилизации, назвал 8 тыс. человек. Всё это может свидетельствовать о непропорциональном подходе.
3 октября губернатор Андрей Травников объявил об окончании «первого этапа частичной мобилизации». Что именно это означало и когда должны были начаться следующие этапы, он не уточнял. Но мобилизация фактически продолжалась.
19 октября Травников подтвердил, что мобилизация не закончилась. «Мы поэтапно выполняем задание, — утверждал он. — Оно поступает под конкретные даты, под конкретное количество, под конкретные специальности. Потому что идет формирование новых воинских подразделение, и по мере укомплектования одних, идет поэтапное формирование уже следующих подразделений. Перед нами никто не ставит задачу вести мобилизацию с опережением или с превышением плана. <…> Мы видим, что к концу октября мы задание, доведенное до Новосибирской области, выполним. Но тут же исходим из позиции, что частичная мобилизация действует до того момента, пока действует указ президента».
Президент Р Ф ВладимирПутин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.
Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.