Красноярский прапорщик отделался штрафом за продажу топлива из воинской части

21 Окт 2022, 08:14

Красноярский прапорщик признан виновным в торговле топливом Минобороны РФ. Он получил штраф.

Красноярский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело старшего прапорщика Виктора Нестротенко. Его обвиняли в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК), говорится в карточке дела.

«Военнослужащий дал указание подчиненному формировать излишки дизельного топлива, якобы для нужд воинской части. Образовавшиеся излишки Нестротенко вывозил за пределы воинской части и продавал», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Уголовное дело начали рассматривать в сентябре, на вынесение решения суду потребовалось чуть больше месяца. Нестротенко приговорен к штрафу в размере 220 тыс. рублей.

Решение пока не вступило в силу.

Это не первое дело о продаже топлива из воинских частей в Красноярском крае. В сентябре был вынесен приговор в отношении старшины Алексея Рыбникова, который продал сотни литров бензина в феврале-марте 2022 года на фоне начавшейся «спецоперации» в Украине.

Отметим, что по обоим делам военнослужащих был один и тот же представитель потерпевшего в суде — Надежда Демиденко.


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