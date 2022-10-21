Суд оставил бывшего новосибирского сенатора в СИЗО

Новосибирский суд оставил в силе арест депутата заксобрания, бывшего сенатора Владимира Лаптева. Его подозревают в получении взятки от другого парламентария-единоросса.

Новосибирский областной суд отклонил апелляцию Лаптева на арест. Ранее Центральный районный суд Новосибирска отправил политика в СИЗО до 26 ноября.

Депутата подозревают по ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки).

Лаптева задержали 27 сентября, сообщили источники Тайги.инфо. В Следственном комитете не комментируют дело. По сведениям источника ТАСС, Лаптев в должности председателя комиссии заксобрания по экологии, предложил одному из депутатов занять оплачиваемую из бюджета должность в этой же комиссии.

«В качестве благодарности он, по предварительной информации, получил от коллеги зарплатную банковскую карту, на которую за год было начислено порядка 900 тыс. рублей, которыми бывший сенатор распорядился по своему усмотрению», — цитирует агентство собеседника в экстренных службах.

Лаптев и сам занимает должность главы комиссии на оплачиваемой основе. У него два заместителя, и только один из них работает на постоянной основе, то есть получает зарплату из бюджета. Это Юрий Кошкин, занявший пост в мае 2021 года.

Кошкин избран по территориальной группе списка «ЕР» именно там, где Лаптев прошел по одномандатному округу №3 — в Северном и Куйбышевском районах.

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