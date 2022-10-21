Второй мобилизованный из Бурятии погиб в «спецоперации»
45-летний мобилизованный житель Бурятии погиб в «спецоперации». При этом он принял участие в ней участие еще весной, вернулся с фронта летом, но осенью был призван.
Житель поселка Усть-Баргузин Андрей Хомиченко погиб «при выполнении воинского долга» 11 октября. Сообщение об этом распространили местные паблики и подтвердили в администрации.
Хомиченко не дожил сутки до 46-летия. Он родился 12 октября 1976 года в Читинской области (ныне Забайкалье). В 1994 году его призвали в армию, в 2004 он женился на жительнице Усть-Баргузина, у них родилось трое детей.
Мужчина принимал участие в «спецоперации» весной 2022 года, вернулся домой в июне. Не уточняется, в каком статусе Хомиченко находился там, но, судя по комментариям в соцсетях, мог быть добровольцев. Но 22 сентября мужчину призвали в армию уже по мобилизации.
Ранее стало известно о гибели первого мобилизованного из Бурятии — 23-летнего Дмитрия Сидорова. У него остались мать и четыре сестры.
Ранее власти подтвердили гибели семерых мобилизованных уроженцев Красноярского края. Кроме того, известно о смерти сразу пяти мобилизованных из Челябинской области, жителя Краснотурьинска, адвоката из Санкт-Петербурга, начальника одного из отделов в мэрии Москвы и IT-специалиста из Райффазен банка, которого призвали, несмотря на полагавшуюся бронь.
Еще около 20 мобилизованных, по подтвержденным сообщениям СМИ, погибли, так и не доехав до зоны «спецоперации».
Президент РФ ВладимирПутин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.
Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.