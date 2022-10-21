Второй мобилизованный из Бурятии погиб в «спецоперации»

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45-летний мобилизованный житель Бурятии погиб в «спецоперации». При этом он принял участие в ней участие еще весной, вернулся с фронта летом, но осенью был призван.

Житель поселка Усть-Баргузин Андрей Хомиченко погиб «при выполнении воинского долга» 11 октября. Сообщение об этом распространили местные паблики и подтвердили в администрации.

Хомиченко не дожил сутки до 46-летия. Он родился 12 октября 1976 года в Читинской области (ныне Забайкалье). В 1994 году его призвали в армию, в 2004 он женился на жительнице Усть-Баргузина, у них родилось трое детей.

Мужчина принимал участие в «спецоперации» весной 2022 года, вернулся домой в июне. Не уточняется, в каком статусе Хомиченко находился там, но, судя по комментариям в соцсетях, мог быть добровольцев. Но 22 сентября мужчину призвали в армию уже по мобилизации.

Ранее стало известно о гибели первого мобилизованного из Бурятии — 23-летнего Дмитрия Сидорова. У него остались мать и четыре сестры.

Ранее власти подтвердили гибели семерых мобилизованных уроженцев Красноярского края. Кроме того, известно о смерти сразу пяти мобилизованных из Челябинской области, жителя Краснотурьинска, адвоката из Санкт-Петербурга, начальника одного из отделов в мэрии Москвы и IT-специалиста из Райффазен банка, которого призвали, несмотря на полагавшуюся бронь.

Еще около 20 мобилизованных, по подтвержденным сообщениям СМИ, погибли, так и не доехав до зоны «спецоперации».