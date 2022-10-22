Новосибирский срочник погиб на границе с Украиной

Срочник из Новосибирской области погиб в Белгородской области на границе с Украиной. Он говорил матери, что солдаты требовали вывезти их с территории, находившейся под обстрелами. В итоге вывезли только формирования милиции ЛНР.

20-летнему солдату-срочнику Денису Таскаеву из Искитимского района Новосибирской области оставалось служить полтора месяца. В октябре он погиб на границе с Украиной, рассказала его мать Татьяна Кулешова Сибирь.Реалии*.

Молодой человек служил водителем-механиком танка в 79-м мотострелковом полку 18-й гвардейской дивизии, дислоцированном в Советске в Калининградской области. В августе его и сослуживцев направили в Курскую область, затем они оказались в Белгородской области, на расстоянии менее 1 км от границы с Украиной.

«В часть Дениса, как он мне говорил, пришел приказ собрать группу солдат и отправить в усиление на границу. -​ рассказала журналистам мать солдата, -​ Тех, кто отслужил полгода, -​ практически всю часть -​ собрали и вывезли на границу, остались только новобранцы. Еще с соседней части взяли мальчишек, но точное количество не скажу. Их разместили в старой заброшенной конюшне, связанной с фермой. Они пробыли там месяц, обустроились, сделали себе лежанки, вырыли подземную кухню, сами проводили туда свет».

«Я спрашивала: «Сын, оружие-то при вас?». А он говорит: «А толку-то? Оно пустое, нам патронов не выдают, просто автомат», — вспоминает мать. — Командующие в ответ на вопросы солдат не хотели с ними разговаривать. Как мне сын говорил, чаще всего с ними там был их ротный, а командиры полка и части, говорит, «приедут, дадут задания и уедут».

Затем Денис начал рассказывать матери об обстрелах. После первого сообщения Татьяна написала командиру части: «Почему моего ребенка оттуда не вывозят? Почему по ним стреляют?».

«Он ответил: „Потому что стреляют. Мы закон не нарушаем. Есть приказ, они находятся на территории РФ. За „ленту“ никого не отправляют“. И не важно, сколько от границы -​ метр или километр», -​ цитирует начальника Кулешова.

Более того, срочники просили отвести их с опасной территории, но и приказали остаться, добавила Кулешова. В то же время, рядом с ними стояли солдаты «народной милиции» ЛНР, и вот их вывезли в начале октября. 16 октября командир войсковой части, в которой служил Денис, сообщил Татьяне о гибели сына без подробностей. По словам его сослуживца, на расположение могла напасть группа украинцев, а Денис успел поднять тревогу.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек. Это уже больше, чем официальные потери силовиков в Первую чеченскую кампанию. Сначала власти отрицали участие срочников в «спецоперации», но в марте Минобороны признало, что они «неизвестным» образом попали на украинские территории.