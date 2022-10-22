СК проверяет снос памятника борцам революции в Иркутске
В Иркутске началась проверка после сноса памятника борцам революции. Его демонтировали еще в 2017 году, но теперь вовсе исчез.
«В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о том, что в Иркутске несколько лет назад был демонтирован памятник культурного наследия и до сих пор он не восстановлен.
Тайга.инфо рассказывала, что монумент «Борцам революции» на Иерусалимской горе в центре Иркутска долгое время был обнесен фанерой. А затем и вовсе исчез. О его демонтаже для реставрации сообщалось еще в 2017 году, но с тех пор новостей не было.
«Вот такая декоммунизация», — комментировал тг-канал «Красный Иркутск».
Отметим, что памятник находится прямо напротив храма РПЦ. Под монументом находится братская могила, в которой лежат тела сотен человек, погибших в боях за установление советской власти в Иркутске 1919-1920 годах.
Теперь следствие планирует проверить документы по реставрации мемориала и реконструкции прилегающей территории. Будет дана оценка действиях должностных лиц мэрии Иркутска.