СК проверяет снос памятника борцам революции в Иркутске

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СК проверяет снос памятника борцам революции в Иркутске
22 Окт 2022, 10:46

В Иркутске началась проверка после сноса памятника борцам революции. Его демонтировали еще в 2017 году, но теперь вовсе исчез.

«В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о том, что в Иркутске несколько лет назад был демонтирован памятник культурного наследия и до сих пор он не восстановлен. СУ С К России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр)», — сообщили в региональном управлении ведомства 22 октября.

Тайга.инфо рассказывала, что монумент «Борцам революции» на Иерусалимской горе в центре Иркутска долгое время был обнесен фанерой. А затем и вовсе исчез. О его демонтаже для реставрации сообщалось еще в 2017 году, но с тех пор новостей не было.

«Вот такая декоммунизация», — комментировал тг-канал «Красный Иркутск».

Отметим, что памятник находится прямо напротив храма РПЦ. Под монументом находится братская могила, в которой лежат тела сотен человек, погибших в боях за установление советской власти в Иркутске 1919-1920 годах.

Теперь следствие планирует проверить документы по реставрации мемориала и​ реконструкции прилегающей территории. Будет дана оценка действиях должностных лиц мэрии Иркутска.


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