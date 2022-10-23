Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 232

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

16:50 «Ростех» отрицает обвинения СБУ в закупках двигателей «Мотор Сич» для вертолетов

В «Ростехе» заявили, что после 2014 года на российские вертолеты перестали устанавливать украинские двигатели. Ранее главу завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева украинские силовики обвинили в поставках оборудования для российской авиации.

«Украинские двигатели ставились на вертолетную технику до 2014 года, это общеизвестно. Мы провели полное импортозамещение, в итоге машины уже давно оснащаются силовыми установками отечественного производства», — заявили РБК в «Ростехе».

16:15 Путин поздравил «дорогого друга» Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека.



Президент России в своем поздравлении отметил, что итоги съезда компартии Китая подтвердили «высокий политический авторитет» Си Цзиньпина, а также сплоченность возглавляемой им партии.

«Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими государствами, - говорится в опубликованном Кремлем тексте поздравления. - От души желаю вам, дорогой друг, новых успехов в вашей ответственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия».

15:30 Глава украинского завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев и начальник департамента внешнеэкономический деятельности предприятия задержаны. Им вменяют две статьи уголовного кодекса, в том числе о коллаборационной деятельности, из-за предполагаемых поставок товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

К сделке причастно руководство завода, расположенного в Запорожье, утверждает СБУ. Сотрудники якобы действовали в сговоре с представителями российской корпорации «Ростех».

Предполагается, что для обхода торговых ограничений заказы размещали компании из стран Азии и Европы, затем они якобы перенаправляли продукцию в Россию.

«Мотор Сич» — крупный украинский производитель моторов для самолетов, вертолетов, крылатых ракет и газотурбинных электростанций. Несколько лет назад контрольный пакет акций компании был продан китайской Skyrizon. Президент Украины Владимир Зеленский в 2021 году подписал указ о национализации завода.

14:50 Россия, вероятно, продлит соглашение по Международной космической станции (МКС) до 2028 года, отталкиваясь от сроков строительства национальной орбитальной станции, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года», - цитирует Мантурова «Интерфакс».

По его словам, продление будет реализовано через официальные процедуры в национальных космических агентствах и правительствах всех стран-участниц программы МКС.

Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» не выявили «неразрешимых технических проблем», препятствующих продлению срока эксплуатации российского сегмента МКС после 2024 года, добавил чиновник.

14:10 Мэрия Томска сообщила, что отправила своим мобилизованным землякам флаги и гитару. Якобы они сами попросили дослать им флаги и музыкальный инструмент.

«Эти пожелания были выполнены. Сегодня в Омск с оказией были отправлены несколько флагов с гербом Томска, Российской Федерации и гитара», - написали в тг-канале мэрии.

13:55 Губернатор Курской области Роман Старовойт показал, как тренируют чиновников на курсах военной подготовки.

«Уже почти 2 тысячи курян прошли через курсы тактической военной подготовки. Я и сотрудники администрации — не исключение. Сначала мы закончили теоретические занятия, а теперь попробовали свои силы на практике», — написал он в тг-канале, где также прикрепил и видео с тренировки.

Губернатор сообщил, что на базе учебно-методического центра комитета региональной безопасности можно пройти бесплатные курсы по оказанию первой медицинской помощи.

13:40 Си Цзиньпин переизбран генсеком Компартии Китая Си Цзиньпин избран генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической парии Китая 23 октября. Это его третий срок.

Си Цзиньпин также был назначен председателем Центрального военного совета КПК на пленуме, пишет «Синьхуа». Кроме этого, утвержден состав постоянного комитета политбюро. Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит стимулировать создание «сообщества единой судьбы человечества». «Мы готовы совместно со всеми народами мира развивать общие ценности всего человечества - мир, развитие, равенство, справедливость, демократию и свободу, поддерживать мир на нашей планете, содействовать глобальному развитию, неуклонно стимулировать создание сообщества единой судьбы человечества», - цитирует Си Цзиньпина «Синьхуа».

Бывшего генерального секретаря ЦК компартии Китая Ху Цзиньтао накануне увели под руку из зала народных собраний.

«Ху Цзиньтао считался одним из оппонентов нынешнего правителя. Эксперты полагают, что у Цзиньтао разногласия с руководством по поводу методов управления, так как Ху, передавший свой пост преемнику в 2012 году, выступает за модель „коллективного“ руководства с представителями различных фракций и с ограничениями по возрасту и срокам, которые Си хочет отменить», - писала казахстанская Orda.

Позже сообщили, что Ху Цзиньтао ушел из-за плохого самочувствия.

Главное на утро 23 октября

• Омского археолога Евгения Круглова посадили в СИЗО по делу о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК). Омский районный суд изменил меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

По словам адвоката Андрея Огнева, Круглов попытался уехать из России, купив билет на поезд до Минска. По дороге его задержали сотрудники ФСБ, пишет ОВД-инфо**.

Напомним, Круглова задерживали прямо во время экспедиции — в лесу в Тюменской области. Поводом для возбуждения дела стал якобы репост новостной сводки о боевых действиях в Буче и Мариуполе из закрытой группы во «ВКонтакте». В середине августа его поместили в психиатрическую больницу и выпустили в сентябре.

• И. о. руководителя управления СК РФ по Пензенской области Владимира Архангельского привлекли к дисциплинарной ответственности из-за незаконного возбуждения первого уголовного дела об уклонении от мобилизации. Архангельскому вынесли неполное служебное соответствие.

Напомним, в начале октября стало известно об уголовном деле по ч. 1 ст. 328 УК (уклонение от прохождения воинской службы) в отношении пензенца Максима Моисева. Но постановление о возбуждении было отменено прокуратурой. Эта статья, согласно разъяснениям Верховного суда, может применяется только к уклоняющимся от призыва на срочную службу.

«Моисеев намерен обратиться в суд с иском о реабилитации», — отметил Чиков.

• Правительство РФ утвердило отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов для мобилизованных. Им также продлят сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении средств по счетам.

«Решение в том числе распространяется на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний, — уточнил кабмин. — <…> Уплатить накопившуюся задолженность можно будет в рассрочку. Размер первого платежа составит одну шестую всего долга, а в дальнейшем можно будет гасить его ежемесячно равными частями».

• Мобилизованного жителя Воронежской области мобилизовали 22 сентября и через три дня отправили в Сватово Луганской области, рассказала Дождю* его сестра

Мужчину вместе с другими мобилизованными сначала повезли в часть в Богучаре, где они должны были в течение месяца проходить подготовку. Но уже в ночь на 25 сентября, из мобилизованных, как рассказывает женщина, собрали экипажи БМП, а ее брата назначили командиром, хотя он ни разу не видел боевой машины. Их отправили в город Валуйки, а позже — в Сватово.

С 25 сентября телефон мужчины отключен. На горячей линии Минобороны сестре «посоветовали не переживать», а также объяснили, что связаться с братом она не может «либо потому, что у него изъяли телефон, либо потому, что не ловит сеть», заявив, что на территории Украины «без обучения и подготовки мобилизованные находиться не могут».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.