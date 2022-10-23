Самолет Су-30 упал на жилой дом в Иркутске во время испытательного полета

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Самолет Су-30 упал 23 октября в Иркутске на жилое здание, сообщает МЧС региона. Это деревянный двухэтажный дом.

«Во время испытательного полёта потерпел крушение самолёт Су-30. Самолёт упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется», — говорится в сообщении.

Здание загорелось, площадь пожара — 200 кв. метров.

UPD: Пилоты погибли. При этом в доме в момент крушения не было людей. Возбуждено уголовное дело.