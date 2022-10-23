Штормовое предупреждение передано в Новосибирской области

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Экстренное предупреждение передано в Новосибирской области из-за сильного ветра. Возможны ЧС. В Новосибирске уже сорвана крыша с одного из жилых зданий. Кроме того, ожидаются снег и похолодание.

«По данным ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС», сегодня днем по области и в Новосибирск ожидается очень сильный ветер 25−28 м/с, — говорится в сообщении МЧС. — Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровель со зданий и сооружений.



Жителям рекомендуют обращать внимание на слабо закрепленные конструкции (рекламные щиты, провода), так как они могут упасть. Не стоит парковать автомобили под такими конструкциями и старыми деревьями.

Родителям необходимо следить за пребыванием детей на улице.

Кроме того, ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, похолодание, в отдельных районах — гололедные явления. По прогнозам синоптиков, в ночь на 24 октября столбик термометра в области опустится до -5, днем поднимется — до +5.

Как уже сообщала Тайга.инфо, утром 23 октября ветром сорвало крышу со здания общежития в Ленинском районе города. Никто не пострадал, часть жителей эвакуировано. Есть повреждения коммуникаций в доме, проводов, а также рядом стоящих автомобилей.