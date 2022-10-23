Около 100 населенных пунктов в Новосибирской области остались без света из-за урагана
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Ураган в Новосибирской области лишил электроснабжения свыше 90 населенных пунктов региона. Без света остались более 23 тыс. человек.
По состоянию на 14:00 оставались отключены от электроснабжения 95 населённых пунктов в 21 муниципальном образовании Новосибирской области, сообщили в МЧС.
Под отключение попало 6 853 объекта, в том числе 85 социально-значимых объектов, с населением 23 488 человек.
В Бердске и Карасукском районе электроснабжение восстановлено в полном объеме.
В социальных сетях также сообщают о падении деревьев, дорожных знаков, остановки и обрушении фасада дома в Новосибирске.
Утром 23 октября в Новосибирске сорвало крышу общежития. Подробнее - тут.
Фото: Инцидент|Новосибирск, АСТ-54.
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