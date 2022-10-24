«Русал» подал иск о защите акционеров против Владимира Потанина

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Корпорация «Русал» подала иск против олигарха Владимира Потанина в Высокий суд Лондона. Требования связаны с защитой интересов акционеров «Норильского никеля».

«Русал» заявил о подаче иска против Владимира Потанина и его компании Whiteleave Holdings Limited. Дело рассмотрит Высокий суд Лондона.

«Претензии „Русала“ связаны с неисполнением г-ном Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в ПАО ГМК „Норильский никель“, — сообщили в пресс-службе „Русала“. — Под управлением г-на Потанина „Норникель“ утратил ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы. Это привело к тому, что „Норникель“ и его акционеры понесли существенные убытки. „Русал“ считает, что главой „Норникеля“ должен стать независимый руководитель, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями».

Кроме того, компания настаивает на возмещении убытков, нанесенных деятельностью Потанина. Их размер должен определить суд.

«В течение длительного времени „Русал“ пытался вступить в конструктивные переговоры с г-ном Потаниным для внесудебного урегулирования озвученных претензий. Однако эти попытки не увенчались успехом», — подчеркнули в компании.

Владимир Потанин и аффилированная с ним кипрская компания Whiteleave являются сторонами юридически обязывающего соглашения от 10 декабря 2012 года, в котором определено, что Потанин обязуется обеспечить надлежащее управление «Норникелем» и несет ответственность за это перед акционерами как управляющий партнер, напомнили в «Русале».

В 2012 году акционеры «Норникеля» — «Интеррос» Потанина, компания UC Rusal, на тот момент подконтрольная Дерипаске, и бизнесмен Роман Абрамович подписали соглашение, суть которого в урегулировании многолетнего конфликта Дерипаски и Потанина по дивидендной политике. Соглашение действует до 1 января 2023-го.

«Интерросу» принадлежит 35,95% акций «Норникеля», UC Rusal — 26,25%, у Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова — около 4% акций. В 2018 году Дерипаска формально ушел от руководства UC Rusal.

«Русал» — третий в мире производитель алюминия, часть мощностей которого находится в Сибири. По состоянию на 31 декабря 2021 года, Олег Дерипаска контролировал 35% голосующих акций «EN+Group», которой принадлежит более 56% акций «Русала». 21,52% корпорации владеет SUAL Partners, основными конечными бенефициарами являются Виктор Вексельберг и Лев Блаватник. Еще более 17% акций находятся в свободном обращении.

При этом еще в июне Потанин утверждал, что готов обсуждать слияние подконтрольного ему «Норильского никеля» и корпорации «Русал». Это, по его словам, могло стать альтернативой соглашению между акционерами «Норникеля», которое подписывали для урегулирования конфликта между Потаниным и Дерипаской.