Первых мобилизованных алтайцев отправили на «спецоперацию»

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Первых мобилизованных в Республике Алтай отправили в зону «спецоперации». Регион долгое время оставался одним из тех, где не призывали жителей.

Сразу две партии мобилизованных отправили из Республики Алтай «для участия в спецоперации», заявил губернатор Олег Хорохордин в своем телеграм-канале. При этом еще 7 октября сообщалось, что в регионе никто не попал под «частичную» мобилизацию.

Судя по опубликованным видео, речь может идти примерно о 100 мобилизованных. Население региона составляет около 210 тыс. человек.

По сообщению телеграм-канала «Азиаты России», мобилизовали в том числе представителей коренного населения.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.



Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.