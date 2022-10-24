«Самолеты были его жизнью»: что известно о погибших в Иркутске летчиках

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Власти официально подтвердили имена погибших при падении Су-30 в Иркутске пилотов Максима Конюшина и Виктора Крюкова. Они были летчиками-испытателями, и в Иркутске работали несколько лет.

О погибших летчиках рассказал губернатор Игорь Кобзев. Максим Конюшин работал на иркутском авиазаводе с 2015 года. Он родился в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского по специальности «испытания летательных аппаратов». «Небо было действительно его призванием», — отмечает в посте губернатор.



В 2017 году издательский дом «Восточная Сибирь» выпускал интервью с Максимом Конюшиным. Там он подробно рассказывал о своей жизни и работе.

Отец Конюшина — военный летчик, который своим примером привел его в профессию. Свой первый испытательный полет пилот совершил на модернизированном штурмовике Су-25СМ.

«Нужно было долго полетать, посмотреть, как без коррекции от спутника работает навигационный комплекс. Но этот полет, конечно, запомнился. На всю жизнь. Потому что с него начался мой путь в профессии. Не учебная задача передо мной стояла, а реальная. Потом, как положено, написал отчет, моя подпись стоит в акте летных испытаний самолета. Своего рода маленькое материальное подтверждение того, что я участвовал в создании этой машины», — рассказывал летчик.

Там же Конюшин говорил о любви к Л-39 — это был первый самолет, который он пилотировал самостоятельно и называл Су-30СМ одним из лучших боевых самолетов в мире.

«Мне очень нравится Су-30СМ, на нем я летаю сейчас, и, скажу вам, он умеет все, кроме десантирования парашютистов. Умеет хорошо, точно и надежно. В нем уже все отточено. Да, есть самолеты новее, у них впереди большая жизнь, и они обязательно опередят Су-30. Но пока это, наверное, один из самых лучших, если не лучший боевой самолет в мире», — считал Максим Конюшин.

Летчик награжден медалями Министерства обороны РФ «За отличие в военной службе» III, II и I степени. Два года назад Максиму Конюшину присвоено звание «Заслуженный летчик-испытатель РФ». У него остались жена и двое детей.

Майор Виктор Крюков родом с Украины. Он тоже, по информации иркутских властей, родился в семье военного летчика. С отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт.

Военный летчик второго класса, летчик-испытатель 3 класса. Выполнял испытательные полеты в Ахтубинске. 10 лет назад с супругой переехал в Иркутск.

«Сослуживцы говорят, что Виктор Викторович был жадный до полетов. Самолеты были его жизнью. Настоящий ас», — добавляет Кобзев в своем посте.

Самолет Су-30 упал в Иркутске на жилой дом вечером 23 октября. Возник пожар. В здании момент крушения никого не было, люди не пострадали. Пилоты погибли. Они проводили приемо-сдаточный полет.