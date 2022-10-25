Третий мобилизованный погиб в новосибирском лагере
В Новосибирске погиб уже третий мобилизованный. Его привезли в город из Тувы.
Мобилизованный из Тувы погиб в Новосибирске, сообщили в республиканском правительстве. «Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков», — утверждают власти.
Место смерти не называется, но известно, что мобилизованных из разных регионов Сибири свозят в лагерь на территории Новосибирского высшего военного командного училища в Академгородке.
Чиновники утверждают, что «ведется следствие», но по какой статье возбуждено уголовное дело, не указывается.
В начале октября на территории Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) нашли труп мобилизованного из Новосибирской области. Уголовное дело было возбуждено 3 октября по статье «убийство» (ч. 1 ст. 105 УК).
Кроме того, ранее на территории НВВКУ погиб 35-летний мобилизованный из Братска Александр Колтун. На похоронах его родственники заметили на теле явные следы побоев, хотя по официальной версии он скончался от сердечного приступа. «Я с трудом на сына смотреть-то могла, в таком он виде, что ужас — лоб вдавлен, все лицо — одна сплошная гематома. Конечно, это насильственная смерть», — говорила его мать Елена Гудо.
«Мне пытаются внушить какие-то люди по телефону, что он умер от некачественного алкоголя, что он несколько дней там пил. Сейчас говорят о сердечной недостаточности… Но дело в том, что мой сын никогда не злоупотреблял алкоголем», — отмечала мама.
Напомним, на базе Новосибирского высшего военного командного училища размещают мобилизованных из Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края и еще двух регионов. Сообщалось, что из-за большого потока, часть мобилизованных некоторое время размещали в одном из местных ДК.
Президент РФ ВладимирПутин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.
Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.