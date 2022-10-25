Третий мобилизованный погиб в новосибирском лагере

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В Новосибирске погиб уже третий мобилизованный. Его привезли в город из Тувы.

Мобилизованный из Тувы погиб в Новосибирске, сообщили в республиканском правительстве. «Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков», — утверждают власти.

Место смерти не называется, но известно, что мобилизованных из разных регионов Сибири свозят в лагерь на территории Новосибирского высшего военного командного училища в Академгородке.

Чиновники утверждают, что «ведется следствие», но по какой статье возбуждено уголовное дело, не указывается.

В начале октября на территории Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) нашли труп мобилизованного из Новосибирской области. Уголовное дело было возбуждено 3 октября по статье «убийство» (ч. 1 ст. 105 УК).



Кроме того, ранее на территории НВВКУ погиб 35-летний мобилизованный из Братска Александр Колтун. На похоронах его родственники заметили на теле явные следы побоев, хотя по официальной версии он скончался от сердечного приступа. «Я с трудом на сына смотреть-то могла, в таком он виде, что ужас — лоб вдавлен, все лицо — одна сплошная гематома. Конечно, это насильственная смерть», — говорила его мать Елена Гудо.

«Мне пытаются внушить какие-то люди по телефону, что он умер от некачественного алкоголя, что он несколько дней там пил. Сейчас говорят о сердечной недостаточности… Но дело в том, что мой сын никогда не злоупотреблял алкоголем», — отмечала мама.

Напомним, на базе Новосибирского высшего военного командного училища размещают мобилизованных из Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края и еще двух регионов. Сообщалось, что из-за большого потока, часть мобилизованных некоторое время размещали в одном из местных ДК.