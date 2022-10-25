Режим «базовой готовности» установлен в Новосибирской области

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В Новосибирской области установлен режим «уровень базовой готовности» из-за указа президента РФ Владимира Путина после введения частичного «военного положения». Никаких ограничений он не предполагает.

В Новосибирской области создан «оперативный штаб по обеспечению режима базовой готовности», сообщили в региональном правительстве 25 октября.

«В состав штаба вошли представители областной власти и территориальных подразделений федеральных ведомств: Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии», — уточнили в администрации.



На первом заседании обсуждались вопросы усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, а также объектов энергетики, жизнедеятельности и транспортной инфраструктуры. Никаких ограничительных мер не планируется.

Ранее Путин ввел военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР (хотя власти продолжают требовать называть происходящее в Украине «спецоперацией). На этих территориях организуют штабы территориальной обороны.

Кроме того, на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится режим под названием «средний уровень реагирования». В этих регионах может проходить «временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений», а также вводится «особый режим въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней». Планируется досматривать транспорт, сказано в указе Путина. В других региона Центрального федерального и Южного федерального округов вводится «ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра», а также «контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны».

На остальных территориях РФ, в том числе в Сибири, вводится режим «базовой готовности». Здесь никаких формальных ограничений не предусмотрено. Но, по версии Путина, решения губернаторов, принятые в рамках его указа, будут обязательны для всех уровней власти и всех жителей конкретного региона.