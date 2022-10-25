«Черноголовка» открыла новую линию по розливу в Новосибирске

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Компания «Черноголовка» запустила новую производственную линию по розливу на предприятии в Новосибирске. Ранее корпорация решила заморозить инвестиции в новые производственные мощности в России из-за акцизов на газировку, одобренных федеральными властями.

Новую линию установили на новосибирском заводе «Черноголовки», сообщили в региональном правительстве. Она увеличит мощность предприятия более чем на 30%, уточнили в пресс-службе.



Производительность линии составляет до 16 тыс. бутылок в час. Она оценивается в 300 млн рублей.

В то же время в середине октября совет директоров группы компаний «Черноголовка» объявил о решении заморозить инвестиции в новые производственные мощности в России. Оно принято из-за законопроекта федерального правительства о введении акциза на газировку, который составит сразу 7 рублей за литр с 2023 года. Подконтрольная «Единой России» Госдума РФ уже одобрила документ, а потенциальные доходы от этого налога были заложены в проект бюджета 2023 года (до принятия обоих документов).

Заморозка инвестиций «Черноголовки» затронет крупный инвестпроект компании в Московской области, строительство завода в Поволжье и расширение производства в Краснодарском крае, писал РБК.