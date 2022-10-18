Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 227

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

22:23 Путин об альбоме жен солдат: «Красавицы. Можно я возьму?»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с Путиным. Он показал президенту альбом с женщинами: «Эту акцию провели женщины — жены офицеров и солдат. Они назвали ее „Жены героев“. <…> Позвольте вручить Вам фотоальбом — мы сделали — с этой выставки, они сделали фотографии в кителях».

«В кителях своих мужей и в платьях», — заметил Путин (цитата по сайту Кремля).

Азаров: А это вообще уникальный снимок.

Путин: Красивая женщина.

Азаров: На первой фотографии она ещё беременная…

Путин: А тут с малышом

На записи, опубликованной телеканалом «Звезда», также Путин говорит: «Красавицы. Можно я возьму?» И с разрешения Азарова забирает альбом.





22:06 Число погибших при падении Су-34 на жилой дом в Ейске составило 15 человек, в том числе трое детей, 43 пострадали, заявила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

«В стационарах 25 человек (22 средней степени тяжести, три — в тяжелой), в том числе две беременных и шесть детей», — отметила Миньков.

21:54 Число погибших при падении Су-34 на жилой дом в Ейске выросло до 15, передает ТАСС.

20:47 Поддерживающая Путина фракция «ЕР» в Госдуме отказалась дать отсрочку от мобилизации отцам трех детей. Партия власти заблокировала отклонила поправки, которые внесли КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди».

Подавляющее большинство единороссов просто не голосовало.

«Как оказалось, „ЕР“ и комитет по обороне выступили против этой поправки в интересах отцов многодетных семей. Аргументы так себе: не соответствует концепции закона», — отметил депутат от КПРФ Сергей Обухов.

20:32 Подконтрольная «ЕР» Госдума РФ в закрытом режиме без трансляции для своих же избирателей приняла законопроект о введении акцизов на газировку. Он составит сразу 7 рублей за литр с 2023 года. Более того, ранее потенциальные доходы от этого налога были заложены в проект бюджета 2023 года (до принятия обоих документов). Документ вносило федеральное правительство.

Совет директоров группы компаний «Черноголовка» отреагировал на законопроект тем, что просто решил заморозить инвестиции в новые производственные мощности в России. Это затронет крупный инвестпроект компании в Московской области, проект строительства завода в Поволжье и проект расширения производства в Краснодарском крае.

Решение связано «с экономической неопределенностью, которую создает введение акциза на безалкогольные напитки, составляющие основу ассортимента группы», пояснил РБК представитель «Черноголовки».

20:06 «Принцип открытости парламентских заседаний закреплён в части 2 ст. 100 Конституции», — заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас («ЕР»), очевидно, комментируя решение Володина и остальных руководителей Госдумы запретить прямые трансляции из нижней палаты парламента.

«Трансляции заседаний Совета Федерации и Комитетов будут проходить в прежнем режиме. Парламент должен быть открыт для граждан и СМИ», — подчеркнул красноярский сенатор.

19:51 Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев прокомментировал решение Госдумы под руководством единоросса Вячеслава Володина о запрете трансляции пленарных заседаний.

«Сегодня Госдума потренировалась на одном из вопросов по работе в закрытом режиме, и депутатам это так понравилось, что решили запретить трансляцию в интернете всех вообще заседаний, всех вопросов, не только связанных с СВО. То есть Дума закрывается. <…> Уточним, как это будет сочетаться дальше с открытостью Думы», — пообещал Матвеев.

«На мой взгляд, всё это делается, чтобы ограничить возможность работы оппозиции в информационном пространстве. То, что единороссы называют словом „пиариться“, а на самом деле — показывать избирателям реальную работу депутатов, позицию, в режиме без пересказа, от первоисточника», — считает Матвеев, уточнив, что закрытие обсуждения вопросов, касающихся именно «спецоперации», он поддерживает.

19:30 Число погибших при падении Су-34 на жилой дом в Ейске выросло до 14, передает «Ъ».

18:57 Госдума в итоге полностью отказывается от трансляций пленарных заседаний, уточнил источник РБК со ссылкой на заявление в начале собрания 18 октября: «В начале заседания было объявлено, что Совет Думы принял решение трансляции в интернете больше не осуществлять. Трансляции будут только по кабинетам депутатов и для журналистов, аккредитованных в Думе».

Заседания будут доступны в записи. Сегодняшнее уже не транслируется.

При этом Совфед не планирует ограничивать прямые трансляции своих пленарных заседаний, сообщил «Интерфаксу» источник в верхней палате парламента.

18:32 Лефортовский районный суд Москвы арестовал мужчину, подозреваемого в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранными государствами (ст. 275.1 УК). Карточка дела опубликована на сайте суда.

Это первое известное дело по новой статье УК, введенной в июле 2022 года. Она звучит как «установление и поддержание гражданином РФ отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ», но не касается госизмены (на это в УК есть отдельная статья). Наказание предполагает до 8 лет колонии.

В качестве подозреваемого в карточке указан П. А. Пищулин . Его отправили в СИЗО.

Власти, когда принимали закон о новой статье УК, не указывали, какие именно действия могут быть квалифицированы как преступление.

18:24 Парламент Эстонии признал Россию «государством, поддерживающим терроризм». За заявление проголосовали 88 депутатов парламента. Воздержавшихся или противников не было.

Аналогичное решение еще в августе принял сейм Латвии.

18:06 Еще около 100 жителей Бийска мобилизовали на «спецоперацию», передает «Бийский рабочий». Повестки разнесут 19−20 октября, рассказал источник издания.

При этом губернатора Алтайского края Виктор Томенко («Единая Россия») еще 5 октября объявил о выполнении «задач по проведению первого этапа по частичной мобилизации, выполнены в полном объеме».

Пресс-секретарь Путина Песков 18 октября на прямой вопрос о том, что могут ли регионам, которые завершили мобилизацию, дать новое мобилизационное задание, отвечать не стал, переадресовав его в Минобороны и уточнив, что больше 300 тыс. по всей России мобилизованы быть не моет. В то же время, как отметил Песков, по указу президента ведомство «эти количественные показатели устанавливало и доводило до регионов»: «И главы регионов уже отвечали за мобилизационную работу. И те пороги, которые были установлены, они в некоторых регионах уже выполнены».

17:57 Минобороны РФ подтвердило новые удары по «объектам энергетики» в Украине «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования».

При этом 14 октября Путин публично заявил, что «больше нет необходимости в массированных ударах по Украине».

17:25 Совет Госдумы решил не транслировать пленарные заседания в режиме реального времени, передает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

Как это согласуется с законодательством, не уточняется. Сейчас все пленарные заседания Госдумы и Совфеда обязаны транслировать в прямом эфире.

В Совет Думы входят спикер Вячеслав Володин, вице-спикеры и главы фракций.



РИА Новости со ссылкой на свой источник утверждает, что ограничения связаны с «законодательным обеспечением спецоперации». При этом репрессивные законы против СМИ и публичного мнения граждан, принятые под предлогом спецоперации, вступили в силу еще 4 марта.

17:00 Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, по которому отменяется положение о том, что совершение преступления сотрудником полиции является отягчающим обстоятельством.

«Авторы поправок намерены исключить пункт „о“ из статьи 63 Уголовного кодекса РФ (совершение умышленного преступления сотрудником органов внутренних дел) из числа отягчающих обстоятельств, — заметил правозащитник Павел Чиков. — Мотивировка — в связи с дискриминацией в отношении полицейских по сравнению с работниками иных силовых ведомств. Они ссылаются на статистику Генпрокуратуры Р Ф , согласно которой доля преступлений, совершаемых сотрудниками МВД, составляет менее трети от общего количества преступлений, совершаемых всеми сотрудниками правоохранительных органов».

Депутаты уверяют, что решение должно «восстановить логику законодательного регулирования и избежать тем самым подчеркивания незаслуженного и несправедливого недоверия к действующим сотрудникам органов внутренних дел России». Правительство Р Ф уже поддержало документ, а Верховный суд страны не выразил замечаний.

Причем пункт об отягчающем характере преступлений со стороны полицейских был введен в УК в 2010 году.

16:38 Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, сообщили сотрудникам федеральных каналов, что над ними никто не издевался.

Работники НТВ и RТ несколько раз спрашивали у них, издевались ли над ними украинцы. Те отвечали: «Нет, не было такого».





16:13 Указа президента о завершении мобилизации в РФ пока нет, но в регионах, где выполнили задание, «процесс остановлен», заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее о закрытии мобилизационных пунктов объявил мэр Москвы Сергей Собянин. О завершении призыва объявили и власти Московской области.

15:47 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября были разрушены 30% украинских электростанций. «Мэр Киева также сообщил, что два объекта критической инфраструктуры повреждены в результате обстрелов, в части города ограничены электро- и водоснабжение», — передает РИА Новости.

Взрывы продолжились, в частности, 18 октября.



При этом 14 октября Путин публично заявил, что «больше нет необходимости в массированных ударах по Украине».

15:19 «Снарядами была обстреляна» территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Повреждена контактная сеть путей, приостановлено движение поездов.

«Есть пострадавший, мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей», — отметил Гладков.

14:28 Бренд Zara, который принадлежит испанской группе Inditex, возвращается в Россию. Это следует из позиции АО «ЗАРА СНГ» по иску одной из самарских фирм к компании.

«Заявитель [ходатайства „ЗАРА СНГ“ ] указывает, что не уходит с российского рынка, планирует возобновить торговую деятельность, в настоящее время ответчиком предпринимаются действия для продолжения деятельности в РФ, включая изменение корпоративной структуры на юрисдикцию, которая не относится к недружественной, а также изменение логистических цепочек поставки товара взамен тех, на которые распространяются санкции», — говорится в определении суда.

В группу Inditex также входят Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius.

По данным «Ъ», российские активы Inditex могут перейти партнеру группы из ОАЭ.

13:26 Санкции и развитие параллельного импорта вынудили российских ритейлеров, дистрибуторов и операторов доставки пересмотреть логистические маршруты, пишет «Коммерсантъ».

С начала года спрос с их стороны на склады в странах постсоветского пространства вырос почти на треть. Основной интерес пока аккумулируется в Казахстане, где уже чувствуется дефицит площадей.

13:11 В Иркутске исчез памятник борцам революции, стоявший у входа в Иерусалимский парк.

Все подробности читайте здесь.

13:01 Уголовное дело об убийстве мобилизованного мужчины возбуждено в Новосибирске. Тело нашли на территории лагеря для призванных в Академгородке. До этого там была и другая подозрительная смерть.

Все подробности читайте здесь.

12:37 Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога, передает РИА Новости. СМИ сообщают о взрывах в Днепре, Харькове и Кривом Роге.

12:27 Комиссия Госдумы по расходам федерального бюджета на обеспечение «национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности», в закрытом режиме рассмотрела соответствующие статьи бюджета. Никаких заместителей министра обороны Сергея Шойгу не было на совещании, несмотря на обещания некоторых единороссов, пишут «Ведомости».

«Мы сегодня не можем понять, почему наших мобилизованных не можем нормально обуть и одеть. Форма, одежда, оружие — это все», — говорил ранее единоросс Гурулёв, а его представитель обещал, что заместители министра «будут общаться с комитетами по обороне и бюджету в закрытом режиме [в рамках обсуждения оборонного бюджета]».

Более того, на комиссии депутаты не задали ни одного вопроса о проблемах мобилизации. В итоге комиссия «единогласно поддержала принятие бюджета в первом чтении в части закрытых статей бюджета», сказал глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров.

Напомним, что в проекте бюджета РФ на 2023 год засекречена четверть расходов. А более половины вообще всех расходов бюджета в 2023 году (57,6%) придется на Минобороны, МВД и Минфин.

11:40 Депутат Госдумы Р Ф от Забайкалья Андрей Гурулёв («Единая Россия») признался, что первоначальная цель «спецоперации» могла быть «покончить с Украиной». Об этом сказал в интервью «Чите.ру», отвечая на вопрос о том, были ли у него какие-то неверные оценки или прогнозы с 24 февраля.

«Мы ж поначалу считали, что мы решили с Украиной покончить. Потом уже пришло понимание — а я и так-то знал, что у них сидит американский советник — но я не предполагал, что до такой степени независимый. Они по сути ни одного слова сказать не могут. <…> Украина — она вообще ни о чем, разговаривать по сути не с кем».

Путин же при объявлении «спецоперации» 24 февраля говорил о «денацификации» и «демилитаризации».

10:43 Замглавы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов решил покуситься на территориальную целостность различных стран, в том числе Китая. Он записал странное видео о том, что «уже скоро по всей планете Земля пройдут народные референдумы воссоединения с Россией», в котором он читает стихотворение на фоне

«Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест

Это — русская держава, сколько здесь любимых мест.

Вижу пагоды в Шри-Ланке и Корею, и Китай,

Где бы я ни ехал в танке — всюду мой любимый край

<…>

Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я,

Это русская сторонка, это родина моя».

Воспроизводить всё творчество Стремоусова мы не будем, можете сами посмотреть. Осторожно — в видео есть даже изображение свастики.

10:28 Власти Якутска пообещали семьям мобилизованных овощной набор и по 30 тыс. рублей. Об этом сообщил мэр Евгений Григорьев.

Кроме того, обещано «бесплатное горячее питание» для детей мобилизованных в школах. Но таким питанием Путин еще в 2020 году обещал обеспечить вообще всех школьников, вне зависимости от статуса их родителей.

10:01 В результате крушения бомбардировщика Су-34 в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения, заявил помощник главы Минздрава, передает РИА Новости.

В МЧС агентству ТАСС подтвердили смерть 13 мирных жителей.



Главное на утро 18 октября

• Трое погибли, 19 пострадали после падения российского бомбардировщика Су-34 в Ейске, заявили в Минздраве РФ . Ранее сообщалось о шести жертвах и 22 раненых.

Военный самолет рухнул в городской черте вечером 17 октября. Пилоты при этом успели катапультироваться. Причиной крушения стало возгорания одного из двигателей.



• Минобороны Р Ф подтвердило очередной обмен пленными с Украиной. «Украинской стороне переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола», — утверждают в министерстве.

«Возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов», — добавили в Минобороны.

• Германия стала требовать выписку из иностранного банка для получения шенгенской визы россиянами. Чтобы получить туристическую визу в эту страну, нужно предоставить справку из банка, который работает в Евросоюзе. Это же требование распространилось и на визы для частных визитов, деловых поездок, участников научных, культурных, спортивных мероприятий.

Ранее Литва, Латвия, Эстония и Польша договорились не пускать россиян с шенгенскими визами через свои границы. К запрету присоединилась и Чехия.

• На актера и музыканта Артура Смольянинова составили протокол о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП). Точный повод неизвестен.

В апреле актер дал интервью журналистке Катерине Гордеевой*, а в октябре — Медузе*. Он не боялся критиковать действия Кремля в Украине. В последнем материале Смольянинов рассказал, что ему постепенно перестали давать работу из-за позиции, поэтому он решил уехать из России.

«Для меня не существует законов этого государства. Они, как и само государство, преступны по своей сути, а значит — не имеют ни моральной, ни юридической силы, — прокомментировал Смольянинов протокол Медузе*. — Никаких эмоций. Грустить тут не о чем. Как и радоваться. Нельзя умалишенных принимать всерьез, иначе сам с кукухой попрощаешься. Пожал плечами — пошел дальше. Есть гораздо более существенные вопросы в жизни».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.