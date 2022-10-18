Дело об убийстве мобилизованного завели в Новосибирске

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Уголовное дело об убийстве мобилизованного мужчины возбуждено в Новосибирске. Тело нашли на территории лагеря для призванных в Академгородке. До этого там была и другая подозрительная смерть.

В начале октября на территории Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) нашли труп мобилизованного. Уголовное дело было возбуждено 3 октября по статье «убийство» (ч. 1 ст. 105 УК), сообщили «Сибкраю» в Главном военном следственном управлении СКР.

Убитый — уроженец Новосибирской области. По сведениям издания, его могли зарезать.



Кроме того, ранее на территории НВВКУ погиб 35-летний мобилизованный из Братска Александр Колтун. На похоронах его родственники заметили на теле явные следы побоев, хотя по официальной версии он скончался от сердечного приступа.

«Я с трудом на сына смотреть-то могла, в таком он виде, что ужас — лоб вдавлен, все лицо — одна сплошная гематома. Конечно, это насильственная смерть», — рассказала его мать Елена Гудо.

Александр Колтун пошел по мобилизации добровольцем, несмотря на шесть детей. А 2 октября он умер, якобы от сердечного приступа, хотя никогда не жаловался на такие проблемы, говорила ранее его мать: «Последний раз звонил 2 октября в 4−30, говорил, что форму не дают, не кормят, все шатаются и пьют. Забрать тело мы не можем, власти нам не содействуют, сидим три дня в неведении. Подумайте хорошо, прежде чем отправлять своих сыновей».

«Мне пытаются внушить какие-то люди по телефону, что он умер от некачественного алкоголя, что он несколько дней там пил. Сейчас говорят о сердечной недостаточности… Но дело в том, что мой сын никогда не злоупотреблял алкоголем», — подчеркнула мама.

Напомним, на базе Новосибирского высшего военного командного училища размещают мобилизованных из Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края и еще двух регионов. Сообщалось, что из-за большого потока, часть мобилизованных размещали в одном из местных ДК. Известны факты того, что мобилизованные некоторое время жгли костры перед лагерем, чтобы согреться. Призывную комиссию в регионе возглавляет губернатор Андрей Травников.