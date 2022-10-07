Второй мобилизованный погиб в Новосибирске

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В новосибирском лагере для мобилизованных найден еще один погибший. Ранее там скончался уроженец Иркутской области, семью которого пытаются убедить, что он умер из-за некачественного алкоголя.

Тело еще одного мобилизованного нашли на территории пункта формирования личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ), заявила уполномоченная по правам человека в регионе Нина Шалабаева, передает ТАСС.

UPD (14:34) Погибший — уроженец Новосибирской области. Он умер «в результате насильственных действий», пишет «Сибкрай» со ссылкой на родственников и близких.

Ранее в НВВКУ нашли тело еще одного мобилизованного. Утверждалось, что началась доследственная проверка.

6 октября стало известно, что первым погибшим оказался 35-летний мобилизованный доброволец из Братска Александр Колтун. Подробности рассказала его мать.

«28 сентября он пошел добровольцем по мобилизации совершенно трезвый. А в Новосибирске 2 октября скончался, как будто от сердечного приступа, когда на сердце никогда не жаловался и на учете не состоял, — говорила жензина. — Последний раз звонил 2 октября в 4−30, говорил, что форму не дают, не кормят, все шатаются и пьют, — отметила женщина. — Забрать тело мы не можем, власти нам не содействуют, сидим три дня в неведении. Подумайте хорошо, прежде чем отправлять своих сыновей».

«Мне пытаются внушить какие-то люди по телефону, что он умер от некачественного алкоголя, что он несколько дней там пил. Сейчас говорят о сердечной недостаточности… Но дело в том, что мой сын никогда не злоупотреблял алкоголем. Он поехал на Украину абсолютно осознанно, добровольно, по своему желанию. Он звонил из учебной части и говорил, что там полный бардак, за мобилизованными никтог не следит, все делают то, что хотят», — добавила мать погибшего.



По ее словам, мужчина содержал шестеро детей. Он жил с женщиной, у которой было четверо детей от первого брака. Еще один у него был свой, другой — общий.



Напомним, на базе Новосибирского высшего военного командного училища размещают мобилизованных из Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края и еще двух регионов. Сообщалось, что из-за большого потока, часть мобилизованных размещали в одном из местных ДК. Известны факты того, что мобилизованные жгли костры перед лагерем, чтобы согреться. Призывную комиссию в регионе возглавляет губернатор Андрей Травников



Также известно о смерти на призывном пункте под Тюменью, гибели мобилизованного красноярца в Омске и смерти троих мобилизованных в Свердловской области.