Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 215

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

09:22 Власти не стали снимать с мобилизованных россиян обязанность по уплате налогов. Они даже должны продолжать подавать бухгалтерскую отчетность, если занимались бизнесом.

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08:51 Сын главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова Сергей устраивает вечеринку под названием World Peace на фоне «частичной» мобилизации в стране. Чемезов-младший владеет брендом одежды TSCH.

«Хотим собрать друзей и близких с целью ненадолго закрыться от окружающего всех нас негатива», — говорится в анонсе, опубликованном в соцсетях TSCH, на который обратило внимание издание The Moscow Times.

На мероприятии запланированы мастер-классы, DJ-сеты и турниры по скейтборду и бирпонгу (пивной пинг-понг). За первое место в соревнованиях Чемезов обещает футболку «Мир во всем мире», а за второе — балаклаву.

Чемезов-младший пока избежал мобилизации. Он - совладелец ООО «Мир во всем мире» вместе с Александром Балашовым и человеком по имени Шлоссер Тома Феодор Шарль Альбер Рафаэль (сын арт-консультанта Эрика Шлоссера).

Главное на утро 6 октября

• Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов раскритиковал Минобороны РФ за то, что ведомство не сообщает всю правду о «спецоперации».

«Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили. Но как-то не доходит до отдельных руководителей», — сказал Картаполов.

На этом фоне Путин присвоил звание генерал-полковника главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщил сам Кадыров.

• После массовых обысков у членов движения Голос** стало известно об избиении его координатора Владимира Егорова*. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы головы, шеи, грудной клетки.

Он рассказал, что к нему применяли силу во время обысков по делу о повторной «дискредитации» ВС РФ в отношении ивановского активиста Михаила Гусева. При этом Егорова* задержали, на его решили составить протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение полиции).

• Полисы ОМС мобилизованных граждан прекращают действие. Выяснилось, что с момента призыва на военную службу военнослужащий автоматически застрахован в Военно-медицинской страховой компании.

Эту страховую компанию возглавляет Александр Тарновский. По данным сервиса «Контур.Фокус», он был соучредителем ДНТ «Куршавель» в Тверской области.

• Путин подписал указ о публикации текста Конституции с изменениями на основании законов о «принятии в состав России» подконтрольных ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Также президент поручил передать Запорожскую АЭС под управление РФ.

• ЕС согласовал введение потолка цен на российскую нефть. Вице-премьер Александр Новак после встречи ОПЕК+ в Вене заявил, что РФ прекратить поставлять нефть странам, которые введут потолок цен.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.