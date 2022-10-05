Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 214

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

17:06 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикацию Readovka о якобы готовящемся сегодня телеобращении Путина фейком.

Издание со ссылкой на неназванный источник писало, что Владимир Путин «может выступить с обращением к нации об изменении статуса спецоперации». В частности, оно упоминало высказывание главы Крыма Сергея Аксёнова о том, что после присоединения новых регионов к РФ там может проводиться «контртеррористическая операция».

17:02 Бывший ректор Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК) Александр Новиков покончил жизнь самоубийством в подъезде своего дома в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Александр Новиков с 1967 года преподавал во ВГИКе, в 1987—2007 годах был ректором института.



16:52 Noize MC (Иван Алексеев) выпустил новый клип под названием «Страна дождей». Припев такой:

В лужах столицы страны дождей

Вижу вновь своё отражение.

На земле, что была моей,

Давным-давно нет уже меня.

Сосны фильтруют балтийский свет,

В жёлтой дымке лучи пульсируют.

Жизнь зачёркнута буквой «Z» —

Но я новую срежиссирую.



«„Lietus“ — это „дождь“ по-литовски. А „Литва“ будет „Lietuva“ — „Дождьва“, „Дождьляндия“, „Дождестан“, „СТРАНА ДОЖДЕЙ“. Это ещё лет 20 назад рассказал мне наш самый первый барабанщик — Андрей Пих из Висагинаса», — рассказал Иван Алексеев. Он живет в Литве уже семь месяцев.

15:43 Студентов Омского государственного университета (ОмГУ) хотят отправить разносить повестки на мобилизацию с 6 по 12 октября, сообщил Тайге. инфо подписчик. Он предоставил скриншот сообщения, рассылаемого на факультете цифровых технологий и кибербезопасности под предлогом «приказа ректора».

«Нужно ежедневно выделять студентов старших курсов (с их согласия) для помощи администрации Советского округа [Омска] во вручении повесток гражданам, пребывающим в запасе ВС РФ. В 16:00 в указанные дни студенты должны собираться в университете и автотранспортом университета их будут отвозить в администрацию. Там их будут инструктировать и с 17:00 до 20:00 они будут помогать администрации», — сказано в сообщении.

За каждый выезд обещана «матподдержка».

На сайте «Объясняем.рф» сказано, что повестку могут вручить только сотрудник военкомата или «иные граждане, уполномоченные военным комиссаром, входящие в состав его аппарата усиления».

15:41 В Омской области мошенники собирают деньги под видом помощи мобилизованным. Это могут делать от имени Роспотребнадзора.

Все подробности читайте здесь.

14:57 Обыски прошли у руководителей и участников движения за права избирателей Голос** по делу активиста и наблюдателя из Иванова Михаила Гусева. Об этом сообщил член совета движения Виталий Аверин.

Гусева, который находится за пределами России, обвиняют по ст. 280.3 (повторная «дискредитация» ВС РФ). По его делу утром прошли обыски у сопредседателя Голоса* Григория Мельконьянца, Виталия Ковина*, Аркадия Любарева* (исключен из реестра СМИ-иноагентов) и электорального исследователя Сергея Шпилькина. В постановлениях об обыске все указаны в качестве свидетелей, отметил Аверин.

Также обыски прошли в Псковской области: у члена регионального совета партии «Яблоко» Катерины Новиковой, депутата Завеличенской волости от партии «Яблоко» Николая Кузьмина и главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина* (он не в России).



«Судя по всему, дело Гусева — всего лишь повод, а сами обыски проводились с одной лишь целью: наказать участников движения Голос** за его непреклонность в борьбе за честные свободные выборы, за правовое и гуманное государство», — считает Аверин.

14:06 С 21 сентября, когда началась «частичная» мобилизация, Россию покинул почти 1 млн человек, сказал журналу Forbes собеседник, знакомый с кремлевскими оценками. Другой источник в администрации президента уточнил, что речь может идти о 600−700 тыс. у.е.хавших.

14:00 Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в Крыму на фоне «спецоперации» наблюдается высокий уровень террористических угроз.

13:44 Путин утвердил ратификацию договоров о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области в состав РФ.

13:22 В Подмосковье неизвестный пытался поджечь нежилой барак на территории воинской части в деревне Зюзино. Он кинул четыре коктейля Молотова, передает Baza.

Две бутылки со смесью разбились и загорелись, повредив обшивку здания, две другие не разбились, пишет телеграм-канал. Подозреваемый скрылся.

13:14 Новосибирское предприятие «Катод», которое в том числе производит приборы ночного видения, получило «предписание» от военкомата, предоставить на мобилизацию 60 человек, сообщил Тайге. инфо источник, знакомый с ситуацией.

Всего на предприятии около 200 сотрудников мужского пола. При этом часть из них до этого получили бронь от мобилизации.

Ранее губернатор Андрей Травников заявил об окончании «первого этапа частичной мобилизации». «Мобилизационное задание, доведенное до Новосибирской области, выполнено. Сегодня продолжается доукомплектование отдельных подразделений, подбор отдельных дефицитных военных специальностей. Для муниципалитетов это будут уже единичные случаи», − говорил он 3 октября.

12:16 Губернатор аймака (области) Говь-Алтай Монголии Амгаланбаатар Очирбат пригласил бежавших из России бурятов, ойратов, калмыков и тувинцев в свой регион. Он пообещал обеспечить их бесплатным жильем на один месяц и помочь с изучением монгольского языка.

«Во-вторых, мы познакомим вас с текущей правовой средой в Монголии, — отметил Очирбат. — Конечно, из-за незнания законодательства возникают различные нарушения и риски, давайте ознакомимся с законами, реализуемыми в Монголии. И какие возможности для ведения бизнеса в Монголии? Давайте проведем обучение, чтобы сообщить вам о нашей текущей ситуации».

На этом фоне Монголия переживает бум гостиничного и ресторанного бизнеса, пишет телеграм-канал «Монгольский узел». В Улан-Баторе уже нет мест не только в гостиницах, но и подходят к концу квартиры для аренды. В то же время аймаки страны приглашают уехавших из РФ в регионы.

«Очевидно, что здесь включился механизм закона сообщающихся сосудов. Масса переместилась в Монголию. И родители, чтобы поддерживать своих детей там будут отправлять деньги туда», — считает автор канал.

12:09 Обыск начался у математика, исследователи статистики выборов Сергея Шпилькина. Об этом сообщил журналист Александр Плющев.

Сам ученый находится за границей.

Шпилькин уже давно анализирует итоги явки и подсчетов голосов на выборах в России. Напомним, что по его анализу, на выборах Госдумы-2021 к аномальным можно отнести более 13,8 млн голосов. Большинство были, по его оценкам, поданы за «Единую Россию». Таким образом, ее результат должен быть не около 50%, а около 33%, считает Шпилькин.

11:57 В Пскове начался обыск в квартире депутата Завеличенской волости от «Яблока» Николая Кузьмина. Его проводят сотрудники центра «Э» и Следственного комитета в связи с уголовным делом о повторной «дискредитации» армии (ст. 280.3 УК), передают «Сетевые свободы».

На место выехала адвокат Татьяна Мартынова.

11:23 Сотрудники Росгвардии оцепили военный комиссариат в Октябрьском районе Улан-Удэ, передает ТАСС. Агентство не называют причину.

По сведениям «Байкал-Daily», поступило сообщение с угрозами взрыва. Прошла эвакуация персонала и гражданских лиц.

11:15 Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России, в том числе потолок цен на российскую нефть, пишет Politico со ссылкой на дипломатов.

По сведениям издания, Венгрия добилась того, что ограничения не распространяются на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки, а также исключения ядерной энергетики из нового пакета санкций.

Пакет также содержит меры против российской металлургической промышленности и оборонно-промышленного комплекса.

10:35 С эфира снимают все песни Аллы Пугачёвой, Валерия Меладзе, а также его брата, известного композитора Константина Меладзе, передает Solenka.info со ссылкой на неназванного редактора одной из крупных московских радиостанций. Решение якобы принято из-за позиции Пугачёвой и Валерия Меладзе по действиям Кремля в Украине.

«Также под раздачу попали Полина Гагарина, Ани Лорак, группа „ВИА Гра“ и еще около 10 артистов, в репертуаре которых много песен известного композитора и музыканта, — утверждает издание. — <…> Также редактор московской радиостанции добавил, что по радио россияне больше не услышат песни таких зарубежных певиц, как Мадонна и Леди Гага».

10:30 Омская область из-за проблем с бюджетом не может позволить себе региональные выплаты семьям мобилизованных, в отличие от Москвы. Ранее они записали коллективное обращение к чиновникам. Такие же проблемы у Новосибирской области и Алтайского края, отметил омский губернатор.

Все подробности читайте здесь.

Главное на утро 5 октября

• Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов «де-факто оказывает колоссальную поддержку» Вооруженным силам Украины, хотя «де-юре Беглов не относится к стороне противника».



«Я действительно считаю, что Беглов регулярно нарушает права участников СВО, но конкретно я могу говорить только о „ЧВК Вагнера“, их права просто растаптываются и раздавливаются, — говорится в ответе Пригожина. — <…> Кроме вреда от губернатора Петербурга ни я, ни бойцы ЧВК „Вагнер“ ничего не видят. А вот проекты, которые могли бы принести пользу городу и его жителям, активно растранжириваются в сомнительные компании. Владельцами этих компаний являются сомнительные микроолигархи, которые никоим образом, в отличие от тысячи российских граждан, не оказывают поддержку бойцам на фронте, типа Мамишева и Нисанова, как пишут СМИ».

Очевидно, речь идет о главе азербайджанской диаспоры Петербурга Вагифе Мамишева и миллиардере Годе Нисанове, который в 2016 году был награжден президентом Азербайджана орденом «За службу Отечеству» 3-й степени. Нисанов — председатель совета директоров компании «Киевская площадь».

• У газовых месторождений в Северном море второй раз за неделю была зафиксирована активность беспилотников, сообщает датское издание Politiken. В первый раз неопознанные беспилотники заметили 28 сентября у нефтегазового месторождения Halfdan B, а 4 октября местная полиция заявила, что в минувшие выходные получила сообщения о том, что летательные аппараты были замечены вблизи месторождения Roar.

Оба месторождения разрабатывает французская TotalEnergies.

• В Госдуму РФ внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для родителей детей с инвалидностью.

• Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал решение по жалобам 15 россиянок, которые с 2019 по 2021 год сообщали о неэффективном расследовании фактов домашнего насилия. Женщины из Москвы, Петербурга, Чечни, Дагестана, Кемеровской, Оренбургской, Калужской и Астраханской областей перенесли физические и нравственные страдания из-за действий мужей и партнеров.

Российские власти не провели эффективные расследования насилия в семьях, решил суд, который обязал РФ выплатить им суммарно 347 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда, материального ущерба и судебных издержек. ЕСПЧ также подчеркнули, что полиция не применяет разумные меры в рамках существующего правового поля и часто отказывает в возбуждении уголовных дел, связанных с домашним насилием.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.