Новосибирский губернатор объявил об окончании «первого этапа» мобилизации в регионе

© t.me/TravnikovAndrey. Андрей Травников (второй слева)

Задачи «частичной» мобилизации в Новосибирской области выполнены, заявил губернатор. По последним официальным данным, призвано более 2 тыс. жителей. Источники Тайги.инфо говорили о планах на 8 тыс.

Новосибирский губернатор Андрей Травников объявил об окончании «первого этапа частичной мобилизации». Что именно это означает и когда начнутся следующие этапы, пресс-служба правительства, цитирующая чиновника, не уточняет.

«В Новосибирской области первый этап частичной мобилизации завершен. Мобилизационное задание, доведенное до Новосибирской области, выполнено. Сегодня продолжается доукомплектование отдельных подразделений, подбор отдельных дефицитных военных специальностей. Для муниципалитетов это будут уже единичные случаи», − отметил Травников.

Еще 27 сентября военный комиссар региона Евгений Кудрявцев говорил, что в на тот момент было мобилизовано более 2 тыс. новосибирцев.



Ранее об окончании мобилизации заявили в Туве, Бурятии и Хакасии, а также в Чечне, Крыму, Адыгее и Брянской области.

Ранее источники говорили Тайге.инфо, что в одном из средних по численности районов Новосибирска (около 140 тыс. жителей), по плану властей, якобы должно быть призвано около 650 человек. Официально о том, сколько должно быть призвано в регионе, пока не сообщалось. При пропорциональном соотношении территории к числу потенциальных мобилизованных, речь может идти примерно о плане в 12,5 тыс. Население области — 2,7 млн человек.

«Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к региональному правительству, говорили о 2 тыс., а один из источников Тайги.инфо, прямо знакомый с ходом мобилизации, назвал 8 тыс. человек. Всё это может свидетельствовать о непропорциональном подходе.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.



Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.

Читайте также: «Как проходит „частичная мобилизация“ в сибирских поселках»