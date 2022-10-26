Новосибирский губернатор пообещал выполнить задание по мобилизации до конца недели

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Новосибирская область может выполнить задание по «частичной» мобилизации до 30 октября, заявил губернатор. Он сказал, что задачи перевыполнить его нет.

«Частичная мобилизация полностью завершится тогда, когда будет издан соответствующий указ президента, — сказал губернатор Андрей Травников в эфире госканала. — Пока действует указ о частичной мобилизации, формально мобилизации продолжается. Но кроме указа есть еще задание на призыв, которое выдает Минобороны, и Новосибирская область действуем строго в соответствии с ним — никто не ставит задачу перевыполнять его или опережать по срокам. Исходя из тех заданий, которые до нас доведены, мы понимаем, что мы сможем выполнить его до конца этой недели».

При этом еще 3 октября Травников объявил об окончании «первого этапа частичной мобилизации». Что именно это означало и когда должны были начаться следующие этапы, он не уточнял.

Но 19 октября губернатор сказал, что мобилизация продолжается, хотя «основной объем задания был выполнен».

Еще 27 сентября военный комиссар региона Евгений Кудрявцев говорил, что в на тот момент было мобилизовано более 2 тыс. новосибирцев.



Ранее источники говорили Тайге.инфо, что в одном из средних по численности районов Новосибирска (около 140 тыс. жителей), по плану властей, якобы должно быть призвано около 650 человек. Официально о том, сколько должно быть призвано в регионе, пока не сообщалось. При пропорциональном соотношении территории к числу потенциальных мобилизованных, речь может идти примерно о плане в 12,5 тыс. Население области — 2,7 млн человек.

«Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к региональному правительству, говорили о 2 тыс., а один из источников Тайги.инфо, прямо знакомый с ходом мобилизации, назвал 8 тыс. человек. Всё это может свидетельствовать о непропорциональном подходе.