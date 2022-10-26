Рабочий погиб на стройке новосибирского ЛДС

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Рабочий погиб на стройке новосибирского ЛДС
26 Окт 2022, 07:53

В Новосибирске на стройке ледового дворца спорта погиб рабочий. Следственный комитет начал проверку.

Рабочий 1979 года рождения упал в вентиляционную шахту на стройплощадке ЛДС на улице Немировича-Данченко, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска. По данным «Прецедента», Следственный комитет начал проверку.

Ледовый дворец должен был появиться к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум.

В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. В сентябре цена подскочила уже до 14,4 млрд рублей.

По словам и. о. министра строительства региона Алексея Колмакова, стоимость строительства может вырасти еще, потому что проводится корректировка проектно-сметной документации по требованию силовых структур и Федерации хоккея РФ. Эту документацию должны отправить в Главгосэкспертизу. Готовность арены оценивается в 73%. Достроить ее планируется к концу 2022 года.

При этом, как говорил вице-премьер Р Ф Дмитрий Чернышенко, в 2021 году губернатор Андрей Травников лично обещал, что объект будет сдан в сентябре 2022 года. На срыв сроков возведения объекта обращали внимание и в федеральном правительстве, и в Генпрокуратуре.

ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство с ООО «ЭлинАльфа» на строительство ЛДС.


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