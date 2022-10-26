Член Общественной палаты заявил о «значительных потерях» добровольческого батальона из Бурятии

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Добровольческий батальон «Байкал», сформированный в Бурятии, понес значительные потери в Украине, заявил член Общественной палаты республики Биликто Дугаров. При этом еще до попадания на фронт Минобороны РФ почему-то разделило подготовленное формирование.

«По нашему добровольческому батальону „Байкал“, сформированному в Бурятии, доходит до меня очень тревожная информация. Причем, такая информация циркулирует уже давно. Я сначала не мог поверить в это. Но выясняется, что многое соответствует действительности», — рассказал в своем телеграм-канале юрист и член Общественной палаты Дугаров.



По его словам, батальон был сформирован из «мотивированных бойцов», прошедших прошедших боевые действия до Украины, но Минобороны расформировало «единую высоко боеспособную единицу» на две части: «Две роты направляются на Донецкое направление и еще две роты на Мариупольское направление. То есть, батальон, который еще не успел вступить в <…> [спецоперацию] уже фактически расформировали и раздербанили на части. Что это? Глупость и разгильдяйство военного командования или это целенаправленная диверсия?»

«Обе части батальона попали в тяжелейшие боевые условия, понесли значительные потери двухсотыми и трехсотыми. Сейчас существуют проблемы со штабом батальона и документами бойцов, с обмундированием и вообще, теперь непонятна дальнейшая судьба батальона „Байкал“, как самостоятельной боевой единицы», — добавил Дугаров.

В армии РФ численность мотострелкового батальона составляет около 500 человек.

О том, что основной состав «Байкала» был сформирован, правительство Бурятии сообщало лишь в августе 2022 года. «Главное, что ребята уже вжились в эту обстановку и морально, и физически. Прошли обучение, познакомились друг с другом. Именно собрать людей по принципу землячества – такую цель мы ставили, создавая именной добровольческий батальон», – говорил вице-премьер республики Пётр Мордовской.

Ранее стало известно о первых погибших мобилизованных из Бурятии.