Кадыров снова «напал» на командующего сибирскими военными

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Глава Чечни Рамзан Кадыров снова решил вмешаться в работу Минобороны РФ. Он обвинил командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина в том, что тот якобы бросил военнослужащих «без связи, питания и боеприпасов».

«Что касается генерал-полковника Лапина, то последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами? А все потому, что я хочу с ним поговорить о недавнем прорыве врага в районе линии обороны населённых пунктов Терны, Торское и Ямполовка», — написал в своем телеграм-канале Кадыров.

Губернатор утверждает, что там якобы прорвались военнослужащие Украины, а ответственным за это мог быть Лапин. Минобороны, впрочем, ничего об этом не сообщало и пока не комментировало выпады Кадырова.

Кадыров утверждает, что для остановки продвижения войск пришлось перебросить от Рубежного батальон и роту.

«В то же время все эти дни интернет-ресурсы только и рассказывали о великих подвигах ЦВО [Центрального военного округа] под руководством Лапина, с которым никто не мог даже элементарно связаться. Как итог, брошенные им без связи, питания и боеприпасов деморализованные бойцы оказались в н.п. Рубежное, Кременная, откуда их вылавливают до сих пор и возвращают на передовую, но уже проваленную почти до второго рубежа, — утверждает Кадыров, вероятно, посвященный в дела на фронте. — Повторяется история со сдачей линии обороны Красный Лиман. Один в один».

Минобороны РФ признало потерю Лимана 1 октября, объявив, что «в связи с созданием угрозы окружения» российские войска были отведены «на более выгодные рубежи». Город вернулся под контроль Украины.

«Я задаюсь вопросами: никого не интересует, каким образом Лапин получил звезду за взятие Лисичанска, в котором он даже не был? Никого не интересует, как он умудрился сдать Красный Лиман и почему не было проверки? Никого не интересует, как он умудрился открыть брешь для противника и почему снова не было проверки? Никого не интересует, где он сейчас находится? Никого не интересует, кто его так хорошо прикрывает?» — продолжил Кадыров.

В начале октября Кадыров уже критиковал Лапина.

В июне Минобороны России сообщало, что генерал-полковник Александр Лапин командует соединениями и воинскими частями группировок войск «Центр». Он занимает пост командующего войсками Центрального военного округа с 22 ноября 2017 года. В июле президент России Владимир Путин наградил его званием Героя России. Центральный военный округ объединяет части части, размещенные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге.