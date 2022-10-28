Алтайская женщина-трансгендер заявила об уходе из политики

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Первый в России политик-трансгендер Юлия Алёшина, возглавлявшая отделение партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае, заявила об уходе из политики. Она связала свое решение с законом о запрете пропаганды ЛГБТ.

«Я приняла непростое решение: ухожу из политики! Сегодня Государственная Дума приняла в первом чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Я никогда не занималась подобной пропагандой, но не представляю как дальше вести публичную политическую деятельность, являясь открытой трансгендерной женщиной», — написала Алёшина в соцсетях.



Алёшина напомнила, что в 2021 году однопартийцы ее избрали председателем реготделения «Гражданской инициативы».

«Идя в политику, я планировала бороться и боролась за права и свободы всех граждан вне зависимости от их национальности, ориентации и даже политических взглядов. Но, наверное, я немного опередила время», — резюмировала Алёшина.

По ее словам, сейчас она планирует заняться личными делами, в том числе завершить трансгендерный переход.

Госдума РФ в октябре 2022 года в первом чтении приняла законопроекты о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений». Существовавшая с 2013 года статья КоАП допускала наказание только за «пропаганду» среди несовершеннолетних, теперь же депутаты решили расширить ее на все высказывания об ЛГБТ и ввести такие же статьи о «пропаганде педофилии» и «распространении информации, способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол».

Штрафы за так называемую «пропаганду» приняты в размере 50−400 тыс. рублей для граждан, 100−800 тыс. для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн или приостановление деятельности на 90 суток для юрлиц.

«За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф составит от 200 до 800 тыс. рублей для граждан, от 400 тыс. до 2 млн рублей для должностных лиц, от 1 до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц», — утверждают в Госдуме.

Второй законопроект отдельно прописывает недопустимость «материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения» в законодательстве о СМИ, рекламе и кино.