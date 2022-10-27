Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 236

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация. Власти РФ захотели контролировать язык, на котором пишут люди.

16:13 В Томской области от имени чиновников разослали письмо о сборе деньги на похороны погибшего в «спецоперации» Сергея Алакина, родившегося в 1996 году. «Администрация Зырянского района обращается с просьбой о помощи в организации похорон погибшего земляка, — говорится в письме, адресованном предпринимателям, копию которого прислали Тайге.инфо местные жители. — Денежные средства просим перечислять в возможно короткий срок на счет администрации Чердатского сельского поселения».

Обращение подписано и.о. главы Зырянского района Ларисой Бембель. Как рассказал Тайге.инфо человек, предоставивший копию обращения, погибший служил по контракту. Летом 2022 года дом его матери в Чердатах сгорел «вместе с мужем», а деньги на похороны военнослужащего люди, по его словм, переводили матери напрямую.

Но глава Зырянского района Алексей Мочалов отрицает, что администрация собирает деньги. Он назвал письмо «фейком».



«Среди нас нашелся человек, существо без совести и чести, решившее получить удовольствие на человеческом горе, горе матери, горе всех жителей нашего района. Ответственно заявляю, никаких писем, обращений от лица администрации Зырянского района о призыве к сбору средств не рассылалось. Временно, на период моего отсутствия, исполняющая обязанности главы района Бембель никаких распоряжений о сборе средств не давала. Текст, размещенный в социальных сетях — фейк. Лицо, сделавшее рассылку, скорее всего, психически нездорово. Обязательно проведу внутреннее расследование. Если выяснится, что автор фейка — работник администрации, он будет уволен», — заявил Мочалов на своей странице во «ВКонтакте».

Чиновник пообещал, что Сергей Алакин «будет похоронен нами совместно с военкоматом достойно, со всеми воинскими почестями».

15:59 Госдума РФ в первом чтении приняла законопроекты о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений». Существовавшая с 2013 года статья КоАП допускала наказание только за «пропаганду» среди несовершеннолетних, теперь же депутаты решили расширить ее на все высказывания об ЛГБТ и ввести такие же статьи о «пропаганде педофилии» и «распространении информации, способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол».

Штрафы за так называемую «пропаганду» приняты в размере 50−400 тыс. рублей для граждан, 100−800 тыс. для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн или приостановление деятельности на 90 суток для юрлиц.

«За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф составит от 200 до 800 тыс. рублей для граждан, от 400 тыс. до 2 млн рублей для должностных лиц, от 1 до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц», — утверждают в Госдуме.

Второй законопроект отдельно прописывает недопустимость «материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения» в законодательстве о СМИ, рекламе и кино.

15:10 Уголовное дело возбуждено против правозащитника, основателя Gulagu.net Владимира Осечкина. Об этом сообщили в СК РФ по Москве.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Владимира Осечкина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), —утверждают в СК. — По данным следствия, в марте 2022 года подозреваемый на своем канале „Правозащитный Youtube-канал Gulagu.net“ публично распространил заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной операции».

Какие сведения в СК посчитали ложными, не уточняется. Осечкин уехал из России еще в 2015 году. Он продолжает заниматься защитой прав заключенных.

14:43 В России впервые прекращено уголовное дело о «фейках» о ВС РФ (ст. 207.3 УК). Руководитель первого отдела по особо важным делам нижегородского управления СК РФ прекратил преследования местного жителя по ч. 1 этой статьи за отсутствием состава преступления, сообщил правозащитник Павел Чиков в своем телеграм-канале.

«Уголовное дело возбудили после размещения в сети ссылки на видеоролик о событиях в Буче в апреле этого года. Дело прекращено, поскольку видео выложено „до выхода официального опровержения Министерством обороны Российской Федерации относительно событий, произошедших в городах Ирпень и Буча Республики Украина“, — написал юрист. — Защите удалось доказать отсутствие у обвиняемого умысла на публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ».

14:16 Мобилизованному жителю Красноярского края заплатили 4206 рублей и 50 копеек за месяц, который он находится в новосибирском подготовительном лагере. При этом президент РФ Владимир Путин обещал каждому мобилизованному по 195 тыс. рублей в месяц с момента начала подготовки.

Но на горячей линии Минобороны жене мобилизованного заявили, что весь месяц ее муж провел в учебной части, а за период подготовки полноценная зарплата якобы не положена, передает Ngs24.

13:21 Очередную группу мобилизованных отправили из Кемеровской области на подготовку к участию в «спецоперации». Об этом сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.



Мужчин увозили в автобусах с надписями «300 лет Кузбасс». Из города уехали сразу четыре автобуса. По наблюдениям NGS42, это произошло впервые — ранее отправляли лишь по два, однажды было три.

Более того, одновременно мобилизованных отправили из Прокопьевска, сообщил местный мэр Максим Шкарабейников. Оттуда выехали минимум три автобуса.



Вместимость ЛИАЗов, который выехали из городов Кузбасса, около 30 кресел. Таким образом, за день из регионе могли отправить более 200 человек. По данным мэра Новокузнецка, после 27 октября в Кемеровской области пройдут еще четыре отправки военнослужащих.

На этом фоне губернатор Сергей Цивилёв заявил о создании в Кузбассе собственного учебного центра для мобилизованных: «Сформировали структуру. Начинаем подготовку на территории Кузбасса. Таким образом, формируем не только материально-техническое обеспечение ушедших ребят, но и самостоятельно готовим мужчин к выполнению важной специальной задачи». При этом, по словам Путина, мобилизация в России должна закончиться до ноября.

12:38 На Балаклавскую ТЭС «совершена атака» беспилотника, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием. Трансформатор поврежден минимально. Пострадавших нет», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

На электроснабжение в Крыму инцидент не повлиял.

12:27 Три рейса из Омска задержали. Причиной называют нехватку самолетов.

Все подробности читайте здесь.

12:17 Главный раввин России Берл Лазар раскритиковал статью помощника секретаря Совбеза Николая Патрушева Алексея Павлова о «неоязыческих культах» в Украине. Он назвал заявления помощника Патрушева оскорбительными для «миллионов верующих евреев, в том числе значительного большинства евреев России».

Статья Павлова под заголовком «Что варят в „ведьмином котле“. На Украине набрали силу неоязыческие культы» вышла в «Аргументах и фактах» 26 октября. В ней, в частности, затрагивается любавичский хасидизм — широко распространенное направление в иудаизме. Он называет движение «сектой» и утверждает, что главный принцип его сторонников — превосходство «над всеми нациями и народами».

Берл Лазар подчеркнул, что «любавичские хасиды» и религиозное движение Хабад, являются не «сектой», а легитимной школой иудаизма и наиболее крупным движением в рамках хасидизма: «Достаточно указать на то, что 90% раввинов, работающих в иудейских общинах России, принадлежат к Хабаду, да и сам я тоже являюсь любавичским хасидом».

​Что же касается идеологии Хабада, то, как подчеркнул главный раввин России, вопреки вымыслам помощника Патрушева, она постулирует уважение ко всем религиям, проповедующим веру в единого Бога, ко всем народам и к каждому человеку, поскольку все люди — суть дети единого Бога: «Чтобы это понять, достаточно ознакомиться с практикой работы общин Хабада в России и в мире: значительная часть социальных и культурно-образовательных проектов движения предназначена не только для евреев, но для всех народов. Далеко ходить не надо — созданный общиной Хабада Еврейский музей и центр толерантности в Москве принимает экскурсионные группы вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности, и подавляющее большинство школьников, которые его посещают, вовсе не являются евреями».

Лазар сравнил высказывание помощника Патрушева с «антисемитским бредом» и «новыеми перепевами старых кровавых наветов от имени сотрудника Совета безопасности России». Это «представляет собой огромную опасность и поэтому должно вызвать немедленную и однозначную реакцию общества и властей страны», заключил главный раввин.

11:04 Власти Новосибирской области решили урезать квоты древесины для строительства жилья обычным людям. Также сократятся нормативы для отопления.

Все подробности читайте здесь.

10:00 Мобилизованный 20-летний фрезеровщик из Москвы Антон Гнедовец держал голодовку две недели, и его вернули домой, рассказала Медиазона*.

Гнедовец работает в МГТУ им. Баумана, но попал под мобилизацию в начале октября, несмотря на бронь от предприятия. Его неделю продержали в парке «Патриот», куда предварительно свозят мобилизованных, и еще неделю — в воинской части в Селятино.

Офицеры, по словам Гнедовца, запугивали тех, кто отказывался служить, тюрьмой и отправкой на передовую. Он же отказался надевать военную форму, подчиняться старшим по званию и объявил голодовку. Его демонстративный протест повлиял на других призывников, которые признали плохую подготовку и рассказали, что их призывают самим покупать обмундирования — они тоже стали открыто говорить о нежелании служить.

«Я же первый был, кто стал протестовать. На меня стали смотреть другие пацаны, что, мол, так можно. Ну они и начали давить. Если на меня пытались давить угрозами, то их насилием. Одного офицеры избили, закинули в сушилку, на ночь закрыли», — цитирует молодого человека издание.



В десятых числах октября фрезеровщика и еще около 30 человек, отказавшихся служить, перевезли из Селятино в другую подмосковную часть. Там всех снова начали убеждать, что им следует «прекратить возмущаться и начинать служить». Из 30 человек только четверо не поддались давлению, и их вместе с Гнедовцом снова отправили в мобилизационный пункт: «Пришел полкан, сказал: „Везем вас в парк „Патриот“, там скинем вас, и делайте что хотите со своими проблемами“». В парке «Патриот» ему уже никто не угрожал, он продолжал держать голодовку и играл в карты с призывниками. 19 октября вернулся домой.



Сейчас фрезеровщик постепенно возвращается к привычному ритму жизни, лечится и выходит из режима голодовки. Есть что-то кроме куриного бульона и вареной морковки ему пока противопоказано.



Главное на утро 27 октября

• Тверской суд Москвы арестовал на два месяца коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского. Их отправили в СИЗО до 24 декабря.



Суханова и Романовского подозревают по пункту «б» ч. 3 статьи 163 УК (вымогательство в особо крупном размере). По версии следствия, Суханов якобы требовал 11 млн рублей за «блок» на выход материала в телеграм-канале «Тушите свет». Дело в отношении Суханова было возбуждено по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова и Андрея Балдухаева.

«Наш коммерческий директор Кирилл Суханов арестован Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой ещё Ростех? При чем тут, ради Бога, Чемезов? — написала в своем телеграм-канале Собчак. — Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию — последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так, и все действительно недоразумение».

Сама Собчак, по сообщениям провластных СМИ, уехала в Литву.

• В Госдуму РФ внесли законопроект о контроле над использованием русского языка должностными лицами. Он касается не только органов власти, но и «организаций всех

форм собственности».

«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях. Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов», — утверждают власти в пояснительной записке.

При этом «нормы» языка хотят устанавливать сами чиновники через «нормативные словари, «нормативные грамматики» и «нормативные справочники».

• Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что проведена тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на «ядерный удар противника».

• В Украине арестовано имущество шести членов Совета Федерации РФ , заявили в Генпрокуратуре Украины. Их фамилии не уточняются.

«Арестовано имущество шести сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания Р Ф (корпоративные права, земельные участки, недвижимость, движимое имущество и т. п. )», — сообщили в Генпрокуратуре.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.