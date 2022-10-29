Красноярского депутата Госдумы госпитализировали

© duma.gov.ru. Артур Чилингаров (слева на переднем плане)
Красноярского депутата Госдумы госпитализировали
29 Окт 2022, 10:00

Депутата Госдумы от Красноярского края Артура Чилингарова («Единая Россия») увезли в элитную больницу. Недавно он перенес ковид.

83-летнего Чилингарова госпитализировали. Его доставили в больницу управделами президента из-за осложнений после ковида, утверждает Baza.

«Чилингаров жаловался на общую слабость, температуру и недомогание. Депутат лишь недавно выписался после долгого и сложного лечения от ковида и вот уже прочувствовал на себе все симптомы последствий болезни. Состояние Чилингарова оценивают как средней тяжести», — пишет издание.

Чилингаров родился в 1939 году в Ленинграде. Известный советский и российский ученый-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики. Избирался в Госдуму с 1993 года. В 2011-м стал сенатором, а с 2016-го снова проходит в нижнюю палату парламента по списку «ЕР» от Красноярского края.

Депутат голосовал за часть репрессивных законов последних лет.


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