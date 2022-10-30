Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 239

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

13:38 Из-за санкций около 80% поставщиков импортного оборудования для копчения рыбы ушли с российского рынка, и через пять лет отрасль может столкнуться с его дефицитом, пишет РБК.

Ситуация с импортозамещением оборудования для рыбной отрасли пока «самая худшая из всех сегментов пищевого машиностроения», говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Доля импортного оборудования в отрасли была велика — например, коптильно–варочные камеры и инъекторы для посола рыбы поставлялись в основном из Польши.

Отечественным оборудованием в рыбной отрасли в России практически не пользуются — доля импорта составляет 80%, оценивает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Если не увеличить выпуск машин, производство копченой рыбы может снизиться.

12:23 В Самаре мобилизовали активиста Олега Сергеева, который борется с местной «мусорной мафией», сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев в своем телеграм-канале.

«Председателя ТСЖ „Московское шоссе 298а“ Олега Сергеева мобилизовали. Он известен тем, что борется с самарским регоператором ООО „Экостройресурс“ и местными чиновниками за заключение договора на раздельный сбор ТКО организованный в ТСЖ, — рассказал Матвеев. — Противостояние с местными мусорными олигархами, не желающими принимать у строптивого ТСЖ мусор по факту и требующими оплаты по нормативу вышло в судебную плоскость. Тут председателя ТСЖ и призвали на фронт».

Ассоциация владельцев жилья Самарской области просит дать Сергееву хотя бы недельную отсрочку, чтобы он смог провести собрание в ТСЖ и передать дела и право подписи, но самарские власти «не идут на встречу», добавил депутат Госдумы.

В качестве «бенефициарами» самарского мусорного регоператора Матвеев называет депутатов местной областной думы Александра Милеева и Дмитрия Литвинова.



При этом 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил Путину, что мобилизационное задание выполнено, а «оповещение граждан прекращено». Но президент до сих пор не подписал указ о прекращении мобилизации.

11:57 Акции к Дню памяти политзаключенных пройдут в Новосибирске 30 октября. В Нарымском сквере у Камня Скорби она начнется в 13:00, в Академгородке около мемориальной доски Александру Галичу — в 16:00, сообщили Тайге.инфо организаторы.

Акции согласованы с мэрией Новосибирска, уточнили организаторы.

«В рамках мероприятий можно будет прочитать имена людей, ставших жертвой политических репрессий. Можно читать имена своих родственников, также у организаторов акции можно будет взять имена из Книг памяти Новосибирской области», — отметили организаторы.

11:42 Глава Сибирского сельсовета Алтайского края Олег Боронин солидаризировался с Кадыровым и Пригожиным и тоже раскритиковал командующего российской группировкой «Центр» в Украине Александра Лапина. Того, напомним, по данным ряда СМИ, могли отстранить. При этом Лапин остается руководителем Центрального военного округа, в который входит и Алтайский край.

«Про бесчинства и безумства этого Лапина в ходе кровавой трагедии при форсировании Северского Донца мне те, кто понимает, с ужасом шепотом говорили, — написал Боронин в своем телеграм-канале. — Мы ведь на самом деле не знаем, за что именно его сняли. Может, сроду не за „антиподвиги“ на поле боя. Слишком рьяные и однотипные тексты в защиту Лапина размещались недавно в телеграмм-каналах. На самом деле похоже на платные заказные публикации».

Более того, Боронин намекнул на возможное мародерство: «Про вывоз холодильников. Так скажу: а я ведь давным-давно еще в советское время своими глазами не один раз на одном из военных аэродромов далеко-далеко на юге видел, как борт не мог взлететь от перегруза, скажем так, холодильниками с прочими заморскими стенками и гарнитурами, придавленными еще и какими-нибудь мешками с луком. Ну, а что? Как говорится, генерал, мол, любит ёлочки, борт с елочками уже прилетел, везут, сейчас будем в песок вдоль арыков их втыкать. PS. Было дело, что с елочками тогда доморощенный инициатор из числа редких идиотов был благополучно послан в известном направлении. Гарнизону на радость. Ибо было это на рубеже зимы и относительно не задолго до Нового года».

10:23 Бизнесмен и основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин, которого СМИ называют «поваром Путина», прокомментировал сообщения о создании в Санкт-Петербурге «ЧВК Вагнер центр».

«„ЧВК Вагнер Центр“ — это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств, — утверждается в ответе пресс-службы его компании „Конкорд“. — Миссией „ЧВК Вагнер Центра“ является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной».



Первым о том, что в Санкт-Петербурге открывается «бизнес-пространство „ЧВК Вагнер центр“», сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Здание находится у метро «Новочеркасская».



Главное на утро 30 октября

• Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры блокировал домен t.me, который используется при создании сокращенных ссылок в мессенджере Telegram. Информация об этом была в сервисе проверки ограничения доступа на сайте Роскомнадзора.

Но позже Роскомнадзор объявил, что блокировка телеграма «в настоящее время на территории России исключена». Генпрокуратура Р Ф также сообщила, что якобы не направляла в Роскомнадзор требование о блокировке домена t. me — он пропал из реестра заблокированных.

• Командующего группировкой российских войск «Центр» в «спецоперации», генерал-полковника Александра Лапина отстранили от должности, сообщил телеканал ЧГТРК «Грозный» и источник РБК.

На этом фоне Медиазона* смогла подтвердить данные о том, что в районе Сватово Александр Лапин мог приставить пистолет к голове мобилизованного 26-летнего лейтенанта Дмитрия Воднева, который вывел свою роту из-под обстрела в деревне Коломыйчиха, и потребовал от него вернуться на передовую. Они поговорили с отцом Воднева и очевидцем инцидента.

«Он [Лапин] приехал, приставил пистолет [к голове] как раз командиру 5-й роты, единственному старшему офицеру, — рассказал изданию 23-летний москвич, мобилизрованный отец двоих маленьких детей Никита Павлов. — Его [увезли] <…> потом привезли [Воднева] опять, чтобы он уговорил нас пойти обратно на передок, но он сказал: „Ребята, я не могу так поступить“. Опять нас построили на заправке перед КПП в Сватово. Ну и там уже началось: „Вы дезертиры, вы предатели родины“. Хотя начинали с того, что мы все правильно сделали — мы отступили, мы сохранили себе жизнь. Когда поняли, что мы не собираемся возвращаться на это место и сидеть просто и ждать, пока нам прилетит, пошли оскорбления».



Кроме Лапина был «какой-то замполит» полковник Румянцев. Но как только личная охрана Лапина заметила в небе дрон, офицеры уехали, оставив «около 50 человек» под открытым небом под охраной двух сотрудников военной полиции, рассказал Павлов. Затем их приехали вербовать в ЧВК «Вагнер».

В итоге мобилизованные смогли связаться с родственниками, и их все-таки отправили в Белгородскую область. Сейчас Дмитрий Воднев находится под арестом в комендатуре в Валуйках, на территории части № 22263, но никаких обвинений ему не предъявлено, рассказал его отец. При этом, по словам отца, бывший сотрудник ФСБ Воднев не отказывался идти на мобилизацию, более того, он несколько раз приходил в военкомат, чтобы уехать.

Лапин — командующий Центрального военного округа, который, в том числе объединяет сибирские воинских части. Его неоднократно критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и бизнесмен Евгений Пригожин, который недавно признался в создании ЧВК «Вагнер».

• Российские власти захотели приостановить свое участие в «зерновой сделке» — соглашении по экспорту украинского зерна по Черному морю, заявило Министерство обороны РФ. Решение объяснили атакой беспилотников на суда в Севастополе, о которой губернатор города и Министерство обороны России заявили 29 октября.

• Минобороны заявило, что в Россию возвращены 50 военнослужащих. Между РФ и Украиной прошел очередной раунд обмена пленными в формате «50 на 50», уточнил назначенный Путиным врио главы ДНР Денис Пушилин.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что среди освобожденных украинцев — защитники Мариуполя и «Азовстали», моряк с острова Змеиный и некоторые военные, которые были взяты в плен в чернобыльской зоне, а также бойцы «Азова» (признан в РФ террористической организацией, ранее признан экстремистским, деятельность запрещена на территории России).

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.