СМИ объявили об отставке командующего сибирскими военными с должности в «спецоперации»

© structure.mil.ru. Александр Лапин (слева)

Командующего группировкой российских войск «Центр» в «спецоперации» в Украине Александра Лапина отстранили от должности, сообщили СМИ, в том числе государственные. Кроме того, отец одного из мобилизованных офицеров рассказал журналистам, что Лапин на фронте мог приставить пистолет к голове его сына.

Командующего группировкой российских войск «Центр» в «спецоперации», генерал-полковника Александра Лапина отстранили от должности, сообщили госканал ЧГТРК «Грозный», источник РБК и источник Moscow Times в Минобороны.

На этом фоне Медиазона* смогла подтвердить данные о том, что в районе Сватово Александр Лапин мог приставить пистолет к голове мобилизованного 26-летнего лейтенанта Дмитрия Воднева, который вывел свою роту из-под обстрела в деревне Коломыйчиха, и требовал от него вернуться на передовую. Они поговорили с отцом Воднева и очевидцем инцидента.

«Он [Лапин] приехал, приставил пистолет [к голове] как раз командиру 5-й роты, единственному старшему офицеру, — рассказал изданию 23-летний москвич, мобилизованный отец двоих маленьких детей Никита Павлов. — Его [увезли] <…> потом привезли [Воднева] опять, чтобы он уговорил нас пойти обратно на передок, но он сказал: „Ребята, я не могу так поступить“. Опять нас построили на заправке перед КПП в Сватово. Ну и там уже началось: „Вы дезертиры, вы предатели родины“. Хотя начинали с того, что мы все правильно сделали — мы отступили, мы сохранили себе жизнь. Когда поняли, что мы не собираемся возвращаться на это место и сидеть просто и ждать, пока нам прилетит, пошли оскорбления».



Кроме Лапина на месте был «какой-то замполит» полковник Румянцев. Но как только личная охрана Лапина заметила в небе дрон, офицеры уехали, оставив «около 50 человек» под открытым небом под охраной двух сотрудников военной полиции, рассказал Павлов. Затем их приехали вербовать в ЧВК «Вагнер».

В итоге мобилизованные смогли связаться с родственниками, и их все-таки отправили в Белгородскую область. Сейчас Дмитрий Воднев находится под арестом в комендатуре в Валуйках, на территории части № 22263, но никаких обвинений ему не предъявлено, рассказал его отец. При этом, по словам отца, бывший сотрудник ФСБ Воднев не отказывался идти на мобилизацию, более того, он несколько раз приходил в военкомат, чтобы уехать.

Александр Лапин — командующий Центрального военного округа, который, в том числе объединяет сибирские воинских части. Его неоднократно критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и бизнесмен Евгений Пригожин, который недавно признался в создании ЧВК «Вагнер».

«Я задаюсь вопросами: никого не интересует, каким образом Лапин получил звезду за взятие Лисичанска, в котором он даже не был? Никого не интересует, как он умудрился сдать Красный Лиман и почему не было проверки? Никого не интересует, как он умудрился открыть брешь для противника и почему снова не было проверки? Никого не интересует, где он сейчас находится? Никого не интересует, кто его так хорошо прикрывает?» — писал Кадыров.

Генерал-полковник Лапин родился в 1964 году в Казани. Окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генштаба. Возглавлял Общевойсковую академию ВС РФ. Назначен назначен командующим Центрального военного округа в ноябре 2017 года. Штаб округа находится в Екатеринбурге. Летом 2022 года Путин присвоил Лапину звание Героя России. Кадыров утверждает, что генерал был награжден за взятие Лисичанска.

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