Переехавшего ребенка татарского депутата исключат из «ЕР»

«Единая Россия» пообещала исключить из партии депутата татарского райсовета Новосибирской области Сергея Мамонтова, который сбил ребенка на машине и скрылся. Пока возбуждено административное дело.

«Поступок депутата совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения, — цитирует „ЕР“ главу регионального исполкома партии Юлию Швец. — Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона. Что касается „Единой России“, то она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете».

Судя по опубликованному видео, мужчина за рулем Toyota RAV4 буквально переехал мальчика, подошел к нему, затем спокойно сел в машину и уехал. Позже, как утверждают в МВД, 67-летний водитель сам пришел в отдел.

Освидетельствование показало, что мужчина был трезв. На него составили протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Сергей Мамомнтов — директор «Татарского дорожно-ремонтно-строительного управления» (местного филиала крупного господрядчика «Новосибирскавтодора»). Он входит в «Единую Россию». Избирался в райсовет по округу №6.