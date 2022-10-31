Еще 65 детей вывезли из ДНР в Новосибирск

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Еще 65 детей вывезли из ДНР в Новосибирск
31 Окт 2022, 09:03

Воспитанники одной из школ Донецка будут учиться в Сибирском кадетском корпусе в Новосибирске. Подростков уже привезли на новое место жительства, где для них приготовлены места в общежитии. Ранее сообщалось, ﻿что в Новосибирске ищут замещающие семьи для сирот из ДНР и ЛНР.

Прибывшие кадеты — разных возрастов, среди них 17 девочек и 48 мальчиков. Ранее они проходили обучение в Донецке — школе №4 — кадетском корпусе имени А. В. Захарченко, сообщили в минобре Новосибирской области.

Для детей подготовлены места в общежитии Сибирского кадетского корпуса. В сообщении чиновников указывается, что их обучение и пребывание организовано «в рамках сотрудничества региона с субъектами Российской Федерации — Донецкой и Луганской народными республиками».

В Сибирском кадетском корпусе обучается более 700 человек. Образовательные программы в нем расширены и дополнены за счет «кадетского компонента» (физическая, военная подготовка, история военного искусства, основы правовых знаний). Воспитанники занимаются в различных клубах, секциях, студиях (в парашютной, футбольной, морской, борьбы, стрелковой и других).

Ранее сообщалось, что детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик привезут в Новосибирск. Им подбирают замещающие семьи.


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