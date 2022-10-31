Уголовное дело завели на депутата из Татарска, переехавшего ребенка

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Новосибирский СК возбудил уголовное дело в отношении депутата, переехавшего ребенка на автомобиле в Татарске и сбежавшего с места ДТП. Ему вменяют оставление в опасности.

Следователи в Татарске возбудили дело в отношении 67-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного 125 УК РФ (оставление в опасности).



ДТП произошло вечером 30 октября на придомовой территории в Татарске. Мужчина за рулем Toyota RAV4 сбил идущего шестилетнего ребенка и не стал ему оказывать помощь. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что он переехал мальчика, вышел из машины, однако потом скрылся.

Ребенок был доставлен в центральную районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Минздрав утром 31 октября сообщил, что состояние мальчика стабильно тяжелое, он находится в реанимации центральной районной больницы.

31 октября водитель признан виновным по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП), сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Мужчина вину в совершении административного правонарушения признал. Суд назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток.

Находившийся за рулем Сергей Мамонтов — директор «Татарского дорожно-ремонтно-строительного управления» (местного филиала крупного господрядчика «Новосибирскавтодора»). Он входит в «Единую Россию». Избирался в райсовет по округу №6. «Единая Россия» пообещала исключить из партии Мамонтова.