Тело третьего мобилизованного из Бурятии вернули домой

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Число мобилизованных жителей Бурятии, погибших в зоне «спецоперации» в Украине, продолжает расти. Тело очередного мужчины привезли с обгоревшими руками, потому их пришлось связать за спиной.

Чиновники поселка Новоильинск принесли повестку 39-летнего Андрея Пичуева в ночь на 22 сентября. На утро его мобилизовали, а уже 3 октября он сообщил родным, что его с другими призывниками отправляют в Ростов-на-Дону, пишут «Люди Байкала». После этого мужчина перестал выходить на связь.

17 октября военные привезли гроб с телом Пичуева домой. Родные до сих пор не могут выяснить, как погиб мужчина.

Пичуев дважды был Чечне — срочником и контрактником.

Вместе с Пичуевым утром 22 сентября мобилизовали около 30 жителей села. Всего в Новоильинске 880 мужчин в возрасте от 20 до 50 лет. Известно, что Андрея зачислили в наводчики артиллерии. Военные и чиновники так и не рассказали, как он погиб.

На похоронах стало понятно, что мужчина мог погибнуть от ранения в голову. Кроме того, у Андрея сгорели руки, поэтому их связали за спиной, а родных об этом не предупредили. 58-летняя родственница погибшего решила по обычаю сложить руки покойника на груди, развязала верёвку и потянула за рукава формы, но в ее руках оказались обгоревшие культи.

Кроме того, как пишут «Люди Байкала», в день похорон двое пьяных работников местной пилорамы Максим и Владислав решили записаться добровольцами на «спецоперацию» и пришли к местной администрации. 38-летний Максим говорил: «Путин всё создал. Если не Путин, то нам ***** [капец]», но на вопрос, что же именно создал Путин, он агрессивно потребовал от журналистов выключить диктофон.

Владислав более разговорчив: «Из СМИ мы прекрасно знаем, кто этих нацистов подпитывает — НАТО. И если бы не американцы, то несчастных укропов мы раздавили бы за полгода. Как государство и как президент — всё он поднял. Все его ругают, но на самом деле Путин! Только Путин! Он такой мобильный. Мы за Пу-ти-на». При этом он сам утверждает, что хочет пойти добровольцем и взять с собой 50 тыс. рублей на обмундирование, признавая, «что это, конечно, возмутительно», что на трусы и носки для военных деньги собирают через чаты в Viber.

«Пойду, конечно, в своей форме, я хочу модную, как ветераны говорят, которые оттуда пришли. Такая жёлтая форма, горка! И с собой пакет прокладок женских в аптеке взять надо. Для ботинок, сапог», — цитирует Владислава издание.

Добровольцем собирается поехать и двоюродный брат Андрея Пичуева Иван, который уже был летом в Луганске и заработал около 600 тыс. рублей. Он признает, что ездил туда ради денег, а раньше воровал лес, избил китайца и на него завели уголовное дело. Он боится попасться полиции. В итоге он уехал 26 октября.

Сосед погибшего Андрея Михаил тоже думает, что кроме Путина, никто не подходит на место президента: «С нами надо пожёстче, чтобы порядок был». На вопрос, почему, отвечает: «Потому что не умеем мы жить». В то же время он признает, что «мы как жили, как говорится, извините за выражение, в жопе, так и живем в жопе».

Андрей Пичуев уже третий мобилизованный из Бурятии, чья смерть в зоне «спецоперации» официально подтверждена. До этого стало известно о гибели 45-летнего и 23-летнего мужчин.

Ранее власти также официально подтвердили гибель 12 мобилизованных из Свердловской области семерых мобилизованных уроженцев Красноярского края, пяти мобилизованных из Челябинской области, адвоката из Санкт-Петербурга, начальника одного из отделов в мэрии Москвы и IT-специалиста из Райффайзен банка, которого призвали, несмотря на полагавшуюся бронь.