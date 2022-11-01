Забайкальский депутат Госдумы объявил третью мировую войну

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Депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулёв («Единая Россия») объявил о «третьей мировой войне». Так он решил объяснить проблемы мобилизованных с формой и снаряжением.

Гурулёв встретился со студентами журфака Забайкальского госуниверситета. Его спросили, почему на фоне мобилизации воинские части оказались недоукомплектованы оборудованием, формой и необходимым снаряжением. В ответ он заговорил о «третьей мировой войне».

«Еще 8 лет назад у нас в военной доктрине было прописано, что мы должны быть готовы к локальным или ограниченным региональным конфликтам, а сегодня мы вышли на тот рубеж, когда у нас по сути идет третья мировая война, — цитирует Гурулёва госканал ТРК „Забайкалье“. — Мы вообще не планировали массовую мобилизацию, и, когда сегодня мы вышли на то, что нам нужно провести частичную мобилизацию, у нас многих вопросов не оказалось, хотя ещё в 2010 году только здесь, в Сибирском военном округе, у нас мобилизационная потребность была более 500 тыс. человек, и на 500 тыс., было заложено всё, от сапогов и портянок, заканчивая касками, флягами, оружием, броне жилетами и так далее».

«Где и как сейчас, куда делось, вопрос второй, и сегодня для меня он уже неинтересен по той простой причине, что сегодня с этим разбираются правоохранительные органы», — утверждает Гурулёв.

При этом сам генерал-лейтенант Гурулёв участвовал во Второй Чеченской войне. Дослужился до замкомандующего Южного военного округа, участвовал в сирийской кампании. В январе 2019 года отправлен в отставку.



Ранее Гурулёв одобрил уничтожение объектов ЖКХ в Харькове. По его словам, мирных жителей надо лишить канализации на фоне контрнаступления украинской армии.