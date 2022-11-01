Новосибирцы проигнорировали угрозы представительницы ОНФ и продолжили кататься в «закрытых» скейт-парках

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Новосибирцы продолжили пользоваться скейт-площадками, которые попытались закрыть с подачи провластного «Общероссийского народного фронта». Сигнальные ленты просто сорвали.

Сигнальные ленты сорвали с огороженной скейт-площадки в центре Новосибирска за оперным театром. Подростки продолжили кататься там, сообщает общественное объединение «Комфортный регион».

«Приехала представительница ОНФ, сказала снести все скейтпарки, мэрия послушно огородила ленточкой, но кто сказал, что жизнь можно остановить? Не так, так эдак», — отметила в своем телеграм-канале депутат горсовета Светлана Каверзина.

Ранее парк опечатали по инициативе прокремлёвского «Народного фронта». Эта структура опубликовал видео, в котором Светлана Калинина, называющая себя «главным экспертом страны по ЖКХ от Народного фронта», с полицейским ходила по скейт-парку и говорить о «разбросанных мозгах детей».

«Пойдемте я покажу, где у вас мозги детей будут, — говорила Калинина на видео. — Мозги, мозги, потому он с юзом пойдет и всё, мозги». Она утверждает, что объекты на площадке были построены «неправильно».

Также будет закрыта скейт-площадка в Заельцовском парке. Ее построила Федерация скейтбординга Новосибирской области по договоренности с городскими властями, говорила вице-мэр Анна Терешкова.

Также активистка ОНФ посетила площадку в Затулинском дисперсном парке.