Нового министра новосибирского губернатора связали с «Эваларом»

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Министром региональной политики Новосибирской области назначен известный алтайский политтехнолог «Единой России» Андрей Клюзов, имеющий опыт федеральных избирательных кампаний. Тайга.инфо рассказывает о бывшем бизнесе партийного аппаратчика.

Губернатор Андрей Травников назначил министром региональной политики Новосибирской области Андрея Клюзова. Он также получил должность зампреда правительства. Прежний министр Игорь Яковлев переведен в кресло вице-губернатора, которое, вероятно, создали специально для него.

Клюзов — известный политтехнолог «Единой России». Выходец из Алтайского края, некоторое время поработал в Центральном исполнительном комитете «Единой России», потом вернулся на Алтай, но уже воспринимается как партфункционер федерального уровня и делегат администрации президента к теряющему поддержку Травникову, чтобы помочь ему переизбраться.

Один из собеседников редакции сравнил его с провластным политтехнологом Дмитрием Гусевым, который в 2021-м избрался в Госдуму от «СРПЗП», но другой отметил, что Клюзов все-таки в сообществе воспринимается как «адекватный». Кроме того, новый министр занимался медиа-бизнесом.

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По данным сервиса «Контур.Фокус», Андрей Клюзов был директором ООО «Бийский рабочий». Одноименное издание до сих пор работает в Бийске Алтайского края. Оно принадлежит Евгению Ча через ООО «Пресса-Бийск», и тот же Ча владеет ООО «Биский рабочий». Ранее фирма принадлежала ООО «Амител», которое значится учредителем ИА «Амител». ООО «Амител», в свою очередь, принадлежит управлению печати и массовых коммуникаций Алтайского края, а также Максиму Соклакову и Светлане Шаповаловой.

Кроме того, Клюзов был директором рубцовского ООО «Витязь ТВ» и бийского «ТВ Бийск», учредителями которого значились всё тот же Евгений Ча и муниципальное предприятие «Водоканал».

Среди компаний, связанных с Клюзовым, также были алтайские ООО «Модная волна», ООО «фифа4старс», ООО «Сталкер», гендиректром которого был Роман Воронин (бывший соучредитель журнала «Капиталист» и экс-главред госканала «Катунь 24»).

Кроме того, новосибирское правительство официально называет Клюзова руководителем медиахолдинга «Сибирская медиагруппа» в 2013—2015 годах. Ее называли дочерней структурой алтайской корпорации «Эвалар», занимающейся производством БАДов. Алтайские СМИ говорили о борьбе провластных структур через «Сибирскую медиагруппу» с финасово-промышленной группой «Сибма» авторитетного политика Анатолия Банных. «Эвалар» имеет своего представителя в Госдуме с 2011 года — Александра Прокопьева, сына владелица компании Ларисы Прокопьевой.

ЗАО «Эвалар» учредило ООО «Сибирская Медиа Группа» в 2013 году. Сейчас фирма принадлежит Евгению Ча.

«Сибирская Медиа Группа», по данным ЕГРЮЛ, также аффилированна с другими фирмами, которые были связаны с Клюзовым — «Бийским рабочим» и «Пресса-Бийск». «СМГ» сейчас принадлежит, как и другие связанные с Клюзовым активы, Евгению Ча. СМИ Республики Алтай прямо называли его представителем интересов «Эвалара».

Теперь Андрей Клюзов должен курировать внутреннюю политику в регионе и может готовить губернаторскую кампанию 2023 года для Андрея Травникова. В то же время его предшественник, Игорь Яковлев, стал вице-губернатором. При этом именно Яковлев возглавлял конкурсные комиссии по назначению глав районов, в том числе тех, кто сейчас под следствием или даже были осуждены, но потом снова получили должность.

Тайга.инфо