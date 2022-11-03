Томских заключенных начали вербовать в ЧВК «Вагнер»

© fsin-mag.ru. ИК-3 Томска

Вербовщики частной военной компании «Вагнер» приехали в томские колонии. По данным журналистов, вступить в ЧВК могли более 400 человек. Ранее представители «Вагнера» были в Новосибирской области и Кузбассе.

Вербовщики ЧВК «Вагнер» посетили томские ИК-3, ИК-5 и ЛИУ-1, сообщает «Улица Бархатная». По сведениям телеграм-канала, удалось собрать несколько сотен человек.



«Связи с некоторыми колониями нет до сих пор — там ее выключают перед приездом „вагнеровцев“», — отметила «Улица Бархатная».

По данным «Говорит НеМосква», могли быть завербованы «более 400 человек». Брали тех, у кого есть опыт службы в армии в подходящем роду войск. «После участия в военных действиях обещали помилование. По-другому заключенных не заманишь», — отметил источник издания.

О первых фактах вербовки сибирских заключенных на «спецоперацию» в Украине стало известно в конце октября. Тайга.инфо писала, что представители ЧВК «Вагнер» могли посетить колонии в Кемеровской и Новосибирской области. Общее число завербованных оценивалось свыше 1 тыс.

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