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Объявленная президентом РФ «частичная» мобилизация усугубила дефицит кадров в сельском хозяйстве Новосибирской области. Об этом заявил депутат заксобрания от «СРПЗП», директор «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков.

«Не стану скрывать — дефицит специалистов в ходе частичной мобилизации, конечно, несколько усугубился. Но мы находим возможности для того, чтобы компенсировать недостачу кадров, которые ушли защищать Родину», — утверждает Тепляков (цитата по пресс-службе реготдления «СРПЗП»).

«Каждый из руководителей агропредприятий должен сделать всё, чтобы минимизировать эти потери. Повышением заработной платы, не односменной работой, к которой мы привыкли, а двухсменной и так далее», — считает депутат.

Напомним, новосибирское заксобрание предупредило федеральное правительство о кризисной ситуации на зерновом рынке в РФ. Депутаты попросили правительство в пять раз увеличить интервенции, а также отменить экспортные пошлины.