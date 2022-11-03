Мобилизация усугубила дефицит кадров в сельском хозяйстве Новосибирской области

© Анастасия Кораблёва
Мобилизация усугубила дефицит кадров в сельском хозяйстве Новосибирской области
03 Ноя 2022, 11:00

Объявленная президентом РФ «частичная» мобилизация усугубила дефицит кадров в сельском хозяйстве Новосибирской области. Об этом заявил депутат заксобрания от «СРПЗП», директор «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков.

«Не стану скрывать — дефицит специалистов в ходе частичной мобилизации, конечно, несколько усугубился. Но мы находим возможности для того, чтобы компенсировать недостачу кадров, которые ушли защищать Родину», — утверждает Тепляков (цитата по пресс-службе реготдления «СРПЗП»).

«Каждый из руководителей агропредприятий должен сделать всё, чтобы минимизировать эти потери. Повышением заработной платы, не односменной работой, к которой мы привыкли, а двухсменной и так далее», — считает депутат.

Напомним, новосибирское заксобрание предупредило федеральное правительство о кризисной ситуации на зерновом рынке в РФ. Депутаты попросили правительство в пять раз увеличить интервенции, а также отменить экспортные пошлины.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий «Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий
Последние материалы
03 Ноя, 12:38
Ущерб экологии от новосибирского свинокомплекса «Кудряшовский» оценили почти в 3 млрд
03 Ноя, 11:00
Мобилизация усугубила дефицит кадров в сельском хозяйстве Новосибирской области
03 Ноя, 10:08
Незаконное казино нашли около управления МВД по Туве
03 Ноя, 09:33
Барнаулец продолжает голодовку из-за отказа властей предоставить лекарство его ребенку со СМА
03 Ноя, 08:16
Владелец и менеджеры новосибирской фабрики обуви отделались условным за гибель 10 сотрудников при пожаре
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования